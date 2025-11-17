"اتحاد الفروسية" يعلن تفاصيل مشاركة منتخب "التقاط الأوتاد " في تصفيات مونديال 2026

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تفاصيل مشاركة منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد في تصفيات بطولة كأس العالم المقررة في الأردن 2026.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أن قرعة البطولة وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المقررة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر المقبل، إلى جانب منتخبات البحرين، ومصر، واليمن، وأستراليا، وليبيا، وكندا.

وأشار إلى أن فرسان المنتخب أمام مرحلة مهمة من الاستعدادات خلال المعسكر الداخلي الحالي في أبوظبي، والمشاركة في البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد بكل من أبوظبي ودبي، بهدف بلوغ أعلى مؤشرات الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات.

وذكر الاتحاد أن المنتخب سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر القادم، تمهيداً لإكمال كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة في التصفيات، بالإضافة إلى تجربة الخيول، والاجتماع الفني وإجراء القرعة.

من جانبه أكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد، أن التأهل إلى مونديال 2026، من أهداف المرحلة المقبلة، بالثقة الكبيرة في قدرات الفرسان، ومهاراتهم التنافسية، وسط أجواء التحدي المتوقعة في المجموعة الرابعة بمشاركة منتخبات كبيرة تسعى للتأهل أيضاً.