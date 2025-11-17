"روستيك" تستعرض أحدث حلول الطيران والدفاع خلال معرض دبي للطيران 2025

دبي في 17 نوفمبر/ وام / أكد سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيك" الروسية، أن معرض دبي للطيران يمثل منصة دولية مرموقة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والفضائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على المشاركة في المعرض لما يوفره من فرصة مميزة للتواصل مع شركاء القطاع العالميين وعرض التقنيات الروسية المتقدمة أمام جمهور واسع من المتخصصين وصناع القرار.

وأوضح تشيميزوف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دبي شكّلت في دورات سابقة موقعاً لأول عرض خارجي للطائرة MC-21، التي كانت تُطوَر حينها ضمن تعاون دولي وأصبحت اليوم تنتج بالكامل داخل روسيا، حيث تخضع لاختبارات الاعتماد استعداداً للإنتاج على نطاق واسع.

وأضاف أن دورة هذا العام تشهد مجموعة من العروض الأولى لعدد من الأنظمة الجديدة، أبرزها الطائرة المطوّرة Yak-130 للتدريب والقتال، والمروحية الخفيفة متعددة الأغراض "Ansat" المزودة بمحركات روسية "VK-650"، إلى جانب المقاتلة المتقدمة "Su-57" من الجيل الخامس.

وأشار تشيميزوف إلى أن "Su-57" تمثل إحدى أبرز التقنيات التي تعرضها روستيك في دبي، مؤكداً أنها أثبتت قدراتها في ظروف التشغيل القتالية، سواء من حيث التخفي أو القوة النارية.

وأوضح أن المقاتلة حظيت بإقبال كبير في العروض التي شاركت فيها في الصين والهند قبل وصولها إلى الإمارات، حيث تقدم عروضاً جوية بقيادة طيار الاختبار سيرغي بوغدان.

وأضاف أن "روستيك" تعرض خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 “عشرات النماذج” من منتجات شركاتها التابعة، من بينها شركة الطائرات المتحدة، وشركة المحركات المتحدة، والمروحيات الروسية، وشركة كريت، وأنظمة الدقة العالية.

وتشمل قائمة المعدات المعروضة المروحية الهجومية "Ka-52"، وطائرة النقل الثقيلة المطوّرة "Il-76"، والمروحية "Ka-32" الخاصة بمهام الإطفاء، ومنظومة الدفاع الجوي "Pantsir-SMD-E".

وأشار إلى أن المروحية "Ka-52" ستشارك في العروض الجوية، حيث تستعرض قدرات عالية على المناورة أثبتتها خلال العمليات العسكرية، بما في ذلك تنفيذ أصعب مهام الإسناد الناري للقوات على الأرض والتعامل بدقة مع الأهداف الجوية والبرية، إلى جانب مستويات عالية من القدرة على البقاء.

كما يقدم فريق الفرسان الروس عروضاً جوية باستخدام مقاتلات "Su-30 وSu-35"، وهما طرازان أثبتا أداء قتالياً متميزا في العمليات العسكرية.

وفي سياق حديثه، أكد تشيميزوف أن تصدير التكنولوجيا الروسية المتقدمة يمثل جانباً محورياً في الاقتصاد الوطني وفي مكانة روسيا على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الأسلحة الروسية كانت ولا تزال تحظى بسمعة عالمية قوية بفضل جودتها وموثوقيتها وفعاليتها.

وأوضح أن مؤسسة روستيك تضم شركة روس أوبورون إكسبورت، الجهة الوحيدة في روسيا المخولة بتصدير المنتجات والخدمات العسكرية والثنائية الاستخدام، وخلال 25 عاماً، أبرمت الشركة أكثر من 30 ألف عقد بقيمة إجمالية تجاوزت 230 مليار دولار، كما وصلت محفظة الطلبات الحالية إلى أكثر من 60 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الشركة، فيما تُستخدم المعدات الروسية في أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد اعتماد إستراتيجية تطوير جديدة لروستيك حتى عام 2036، وتهدف إلى الحفاظ على موقع روسيا كثاني أكبر مصدّر للأسلحة عالمياً.

وأوضح أن وتيرة عمل الصناعات الدفاعية الروسية تتيح تلبية العقود الحكومية بالكامل مع إمكانية تعزيز الصادرات.

ولفت إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط كأحد أبرز الأسواق لروسيا، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف العقود التي تبرمها روس أوبورون إكسبورت، وتشمل أنظمة الدفاع الجوي بمختلف مداها، والطائرات، والمروحيات، والمركبات القتالية، والأنظمة المضادة للدبابات، والطائرات المسيرة، ومنظومات مكافحة المسيّرات، والمحاكيات المتطورة.

وأضاف أن التعاون العسكري التقني مع دول المنطقة لم يعد يقتصر على توريد المعدات، بل يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا وإطلاق خطوط إنتاج محلية للمنتجات العسكرية والمدنية، بما يعزز قدرات الشركاء الصناعية.

وأكد تشيميزوف أن الميزة الأبرز للمنتجات الروسية تتمثل في الموثوقية، مشيراً إلى أن المعدات الروسية لا تحتوي على أبواب خلفية ولا يمكن تعطيلها عن بُعد.

وقال إن فعالية الأنظمة الروسية مثبتة في ساحات القتال وليس على الورق، وهو معيار رئيسي لشركاء المنطقة الذين يركزون على المعدات المجربة ميدانياً.

وأشار إلى أن جميع الأنظمة التي تعرضها روستيك في دبي ليست نماذج ترويجية، بل حلولاً مطورة استجابة مباشرة للتغيرات والتهديدات الحديثة.

وفي هذا السياق، أشار إلى التطوير الكبير الذي شهدته منظومة "Pantsir-SMD-E" خلال السنوات الأخيرة، إذ تمت إزالة المدافع لتوفير مساحة لقواذف إضافية تتيح للمنظومة حمل حتى 48 صاروخاً صغيراً قادراً على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية، بما فيها الطائرات بدون طيار.

وقال إن هذه المنظومة استقطبت اهتماماً واسعاً منذ ظهورها الأول في الإمارات خلال معرض آيدكس 2025.

وأضاف تشيميزوف أن العديد من الأنظمة الروسية تحظى بتقدير واسع في الشرق الأوسط، من بينها منظومات Pantsir وKornet وSolntsepyok ومجموعة من العربات المدرعة، نظراً لاعتماديتها وملاءمتها للظروف التشغيلية في المنطقة.