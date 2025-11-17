سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مدرسة رشمور الأمريكية في ضاحية السيوح

الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، مدرسة رشمور الأمريكية، والتي تضم مراحل دراسية ما قبل الروضة "التمهيدي" حتى الصف السابع، وذلك في ضاحية السيوح.

وقام سمو نائب حاكم الشارقة فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمدرسة، مشاهداً سموه فقرات ترحيبية قدمها طلاب مدرسة رشمور الأمريكية، والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا بعدها أحد الطلبة آيات قرآنية من الذكر الحكيم.

واستمع سموه لأبيات شعرية رحب فيها أحد الطلبة بسموه، معبراً عن اعتزازه والطلبة بانتمائهم لمدرسة رشمور الأمريكية، معاهداً سموه بالجد ومضاعفة الجهود ليكونوا خير جيل في المستقبل، كما قدّم عدد من طالبات المدرسة فقرة فنية عبرن خلالها عن اعتزازهن باللغة العربية ودورها في صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، مجسدات من خلال أدائهن قيم الفصاحة والجمال التي تحملها اللغة العربية، وما تمثله من رافد أساسي لتراثنا العريق، ومعبرات عن سعادتهن بالتواجد في المدرسة التي ينهلن منها العلم والمعرفة.

وتجوّل سمو نائب حاكم الشارقة في مبنى المدرسة، مُشاهداً سموه منطقة لعب الأطفال المخصّصة لهم في وقت الفسحة، والفصول الدراسية المزوّدة بأحدث تقنيات التعليم الحديثة، مستمعاً سموه إلى شرح من الهيئة الإدارية حول البرامج التعليمية المبتكرة التي تعتمدها المدرسة، وطرق توظيف التكنولوجيا في دعم مهارات الطلبة وتنمية معارفهم، بما يواكب تطلعات الإمارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

والتقى سموه طلبة مرحلة رياض الأطفال، متعرفاً على أبرز ما تقدمه المدرسة من أنشطة تعليمية وترفيهية تُنمي مهاراتهم الأساسية، وتعزز قدراتهم الإدراكية والاجتماعية، مستمعاً سموه إلى شرح حول برامج الطفولة المبكرة التي تعتمدها المدرسة لبناء بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم رحلة الطفل منذ سنوات تعليمه الأولى.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أقسام المدرسة التي تضم عيادة مزودة بأجهزة وكوادر طبية مدربة لمتابعة حالة الطلبة الصحية، ومكتبة تحوي قرابة 1250 كتابا بعدة لغات وموضوعات متنوعة مثل الكتب الإسلامية والعربية والقصص وغيرها، وأماكن مخصصة للقراءة.

وواطلع سموه في القسم الرياضي على القاعة الرياضية والمسبح وملعب كرة القدم ومنطقة اللعب الخارجية المخصصة لطلبة المدرسة، الأمر الذي يعزز الجانب الرياضي لدى الطلبة ويسهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية والصحة العقلية.

وتعمل مدرسة رشمور الأمريكية على تقديم تجربة تعليمية رفيعة المستوى تُثري معارف الطلبة وتؤهلهم ليكونوا الجيل القادم من المبدعين والمخترعين والعلماء القادرين على خدمة مجتمعهم ودولتهم.

كما تولي المدرسة اهتماماً خاصاً بتنمية السلوك الأخلاقي، وتعزيز فهم الثقافات المختلفة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية داعمة وغنية بالتقنيات الحديثة التي تُسهم في تطوير مهارات الطلبة وصقل مواهبهم.

حضر الافتتاح إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من المسؤولين.