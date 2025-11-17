"موارد الشارقة" تنظم جلسة "من الرؤية إلى الإنجاز.. معادلة النجاح الحكومي"

الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة جلستها الحوارية الحادية عشرة تحت عنوان "من الرؤية إلى الإنجاز.. معادلة النجاح الحكومي" على مسرح هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الفكر المؤسسي وتطوير كفاءات موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

واستضافت الجلسة التي جاءت ضمن سلسلة البرامج المعرفية "رؤى نحو ريادة مستدامة" عبدالله عبدالصمد أبوهندي، مدير فرع التخطيط الإستراتيجي والتميز في القيادة العامة للحرس الأميري، وأدارتها الإعلامية أمل محمد من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشارقة.

واستعرض المتحدث الأسس التي تضمن النجاح الحكومي، مشددًا على أهمية الانطلاق من رؤية واضحة وإستراتيجية شاملة لتحقيق إنجازات مستدامة تترجم أهداف الحكومة وتواكب متطلبات المستقبل.

كما تناول مراحل الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مؤكدا أهمية تهيئة بيئة عمل قائمة على الابتكار والتميز باعتبارها عناصر أساسية لتطوير الأداء الحكومي، مشيرًا إلى دور القيادة في ترسيخ ثقافة النجاح وتحقيق نتائج قابلة للقياس والتطوير.

وأبرز أبوهندي أهمية استشراف المستقبل واستدامة الإنجازات باعتبارهما عاملين رئيسيين لضمان تنافسية المؤسسات الحكومية واستعدادها لمواكبة التغيرات المتسارعة.

حضر الجلسة 70 موظفا حكوميا، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه السلسلة منذ بداية العام أكثر من 2400 موظف من مختلف الجهات الحكومية، ما يعكس دور هذه اللقاءات في دعم الريادة المستدامة وبناء كوادر قادرة على تحقيق أهداف العمل الحكومي بكفاءة عالية.