شراكة بين "نواتوم البحرية" و"سيمنز للطاقة" و"جرين باروت تيك" للتعاون في مشاريع الطاقة المتجددة البحرية

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت نواتوم البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمزود الرائد للخدمات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع كل من سيمنز للطاقة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة، وشركة جرين باروت تك (جي بيه تي)، المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة للعمليات البحرية، لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة المولّدة في المواقع البحرية.

وستسعى الأطراف بموجب الاتفاقية إلى توظيف إمكاناتها وخبراتها المشتركة لدعم وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة البحرية بما في ذلك المحطات الفرعية وشبكات الطاقة الكهربائية.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهم المتنوعة في مجالات الأنظمة الكهربائية، والهندسة والتصميم، والخدمات تحت سطح البحر، والخدمات اللوجستية البحرية والتصنيع، يسعى الشركاء إلى إنشاء إطار عمل موحد، يوفر حلولاً شاملة لمطوّري مشاريع الطاقة المتجددة.

ويهدف هذا النهج المشترك إلى تقليل نقاط التداخل بين المشاريع، وتبسيط عمليات التنسيق، وتوفير منصة متكاملة تسهل تطوير المشاريع البحرية المعقدة، كما يعتزم الشركاء دراسة الفرص المستقبلية المتعلقة بمحطات الطاقة العائمة، والوحدات العائمة لإعادة تحويل الطاقة إلى غاز.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي إن هذا التعاون فرصة مميزة لاستكشاف سبل توظيف قدراتنا المشتركة لإعادة تصور مستقبل البنية التحتية للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه من خلال تضافر الجهود والخبرات في العمليات البحرية والهندسية والتقنيات المتقدمة، يمكننا تطوير حلول أكثر ذكاءً وتطوراً، تسهم في تحسين كفاءة التكاليف، وتقليل الإجراءات المعقدة التي يواجهها متعاملينا، فضلاً عن دعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات إن هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ بتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وذلك عبر التعاون الاستراتيجي والابتكار، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين الريادة العالمية لشركة سيمنز للطاقة، مع تميّز عمليات نواتوم البحرية، وقدرات جرين باروت تيك في القطاع البحري، فإننا نؤسس معاً لمرحلة جديدة من حلول الطاقة البحرية المتكاملة، وسنعمل معاً على دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القيمة المحلية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى مستقبل طاقة أنظف وأكثر مرونة.

من ناحيته قال دييغو أ. أغيلار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين باروت تيك إنه من خلال توظيف أصولنا ومواقعنا الاستراتيجية لتقديم حلول مبتكرة للبنية التحتية العائمة في قطاع العمليات البحرية، وبدمج الكفاءات المختلفة لكل طرف في هذا المشروع الجديد، فإننا سنتمكن بالتأكيد من تغطية دورة الحياة الكاملة لمشاريع الطاقة البحرية المتجددة.

يذكر أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة سيحدث نقلة نوعية في القطاع، مما سيوفر كفاءة في التكاليف على المدى الطويل، ويعزز مرونة منظومة الطاقة، ويقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الأطراف بدعم استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق رؤية أبوظبي للتحول نحو الطاقة المستدامة.