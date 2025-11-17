رابع الحلقات المباشرة من "شاعر المليون" تنطلق غدا

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / تبث في التاسعة من مساء غد الثلاثاء عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، رابع الحلقات المباشرة في الموسم الثاني عشر من برنامج “شاعر المليون”، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار “قصيدنا واحد”، ضمن جهودها في صون الموروث الشعري وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي العربي.

يشارك في الحلقة، التي تبث أيضاً مباشرة عبر القناة الرسمية للبرنامج في "يوتيوب"، الشعراء حسام بن فياح، وعبد فهيد الشمري من السعودية، وصالح البرازي، وعمر رشيد العازمي من الكويت، وعوض العود من اليمن، وعيد العمارين من الأردن. وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة الثالثة التي بثت الثلاثاء الماضي أسفرت عن تأهل الشاعر حمد محيا العيباني من الكويت إلى المرحلة التالية، بنتيجة 48 درجة من 50، فيما حصل فارس العامري السبيعي من الكويت على 45 درجة، وعمر العطاوي من السعودية على 42 درجة، وتساوى كل من سعد عمر البقمي من السعودية ومبارك حميد من المملكة المتحدة بالحصول على 41 درجة، وحصلت مريم علي محمد اليامي من السعودية على 40 درجة، ويُنتظر أن يتأهل اثنان منهم إلى المرحلة المقبلة بتصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالبرنامج.

ويعد "شاعر المليون" من أكبر البرامج المعنية بالشعر النبطي، ويمثل منصة لاكتشاف المواهب الشعرية وإبرازها، وسط متابعة كبيرة من جمهور الشعر في كل موسم.