نهيان بن مبارك يقود "مسيرة التسامح نحو المريخ" بمشاركة 3 آلاف شخص من مختلف الجاليات

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / قاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، "مسيرة التسامح نحو المريخ" بمشاركة 3 آلاف شخص من كافة الجاليات المقيمة على أرض الدولة، والتي نظمتها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع "ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026"، ضمن الأنشطة الجماهيرية للمهرجان الوطني للتسامح في يومه الثالث بحديقة أم الإمارات.

رافق معاليه في المسيرة سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي تحل بلاده "ضيف شرف المهرجان"، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للرجبي، كما شارك فيها سعادة عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والدينية والرياضية والتعليمية والفكرية بالدولة، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وعلى هامش المسيرة، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزراعة شجرة من الصين، بينما قام سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، بزراعة شجرة الغاف في صدارة حديقة التسامح، وذلك بمشاركة سعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة؛ كما أزاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه السفير الصيني، الستار عن اللوحة التذكارية في حدائق التسامح، احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيس حديقة أم الإمارات.

من جهة أخرى، استمرت أجنحة سفارات الدول المشاركة في المهرجان بتقديم أنشطتها المتنوعة في اليوم الثالث، إضافة إلى العروض المقامة على المسرح الرئيسي، حيث ضمت أنشطة المهرجان فعاليات قدمتها أجنحة سفارات الصين، تايلند، الفلبين، إندونيسيا، الباراغواي، نيبال، كازاخستان، المالديف، فلسطين، غواتيمالا، هنغاريا، ألمانيا، تيمور الشرقية، إيران، غينيا، زيمبابوي، والهند، بالإضافة إلى الجمعية الأردنية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن مسيرة التسامح نحو المريخ تأتي تعبيراً عن اهتمام الجميع بتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر لدى كافة فئات المجتمع، معربا عن سعادته بمشاركة الجميع الذين "عزفوا سيمفونية رائعة بكافة اللغات والألوان"، تعبر عن الرغبة المشتركة في إعلاء وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وقبول الآخر، والتعاون المشترك لما فيه الخير للجميع.

وأشاد معاليه بمشاركة "ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026" للتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل، وكي يتشارك الجميع هذه المبادرة التي تضم كل فئات المجتمع الإماراتي دون استثناءات.

وأضاف معاليه أن المشاركة المجتمعية الواسعة في "مسيرة التسامح نحو المريخ" تجسد تجسيداً حياً لمسار التسامح الذي تعيشه الإمارات واقعاً على الأرض، حيث استطاعت دمج الجميع على اختلافاتهم وتنوعهم، لتقدم للعالم نموذجاً ملهماً في قيم التسامح والتعايش، وهي القيم التي استلهمتها الإمارات من أقوال وأفعال ومواقف الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والذي أسس هذا الوطن الغالي على مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وحول "حدائق التسامح" ودورها في المهرجان، أكد معاليه أن المبادرة التي تنفذها الوزارة تأتي تعبيرا عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكاً لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على الاختلافات في عالم النباتات، في الدولة والعالم، والاحتفاء كذلك بالسلوك الحميد مع البيئة ومقومات الحياة، بالإضافة إلى كون هذه الحدائق مجالا للحوار حول الخصائص النباتية والبيئية في الدول المختلفة، معبرا عن سروره لتشارك الإمارات والصين في زراعة أشجارهما بالحديقة كتجسيد حي للعلاقات الطيبة بين البلدين.

كما عبر معاليه عن سعادته بمشاركة السفير الصيني بزراعة شجرة الغاف في حدائق التسامح هذا العام، وذلك تعبيراً عن الاهتمام المشترك بتحقيق التواصل الإيجابي وتنمية العلاقات المثمرة لما فيه مصلحة البلدين.

وأكد أن هذا التعاون بين وزارة التسامح والتعايش والسفارة الصينية إنما هو تأكيد على أن التعاون الدولي ضروري من أجل بناء جسور التفاهم والتعارف والوفاق، ومن أجل بناء العلاقات الدولية على أسس العمل المشترك والاحترام المتبادل.

وقال معاليه إن المهرجان يحمل رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى الجميع، ويعبر بقوة عن الاعتزاز بمؤسس الدولة، والحرص على الوفاء لإرثه، بالالتزام بالاستمرار على قدر التوقعات والطموحات التي تمثلت في قيادته الحكيمة لهذا الوطن العزيز، وأكد أن احتضان أبوظبي لهذا المهرجان هو تعبير صادق عن مكانتها كحاضنة لقيم ومبادئ التسامح والأخوة الإنسانية، والتي تمثل المنطلق الحقيقي لأي أنشطة أو برامج أو أحداث.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن المهرجان سيظل أحد أهم المنصات التي تسمح للجميع بالتعبير عن قيمهم ورؤيتهم، وفق قاعدة عامة هي احترام الآخر والالتزام بقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية التي أقرها العالم انطلاقاً من أبو ظبي.

وأشار إلى أن كافة المشاركين في المهرجان يجمعهم الإيمان بقيم التسامح والتعايش، وإن اختلفت أديانهم وألوانهم وجنسياتهم، ولذا سيظل المهرجان الوطني للتسامح فرصة لتبادل الأفكار والانفتاح على الجميع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف عن كثب على الإمارات وقيمها وحضارتها وتقاليدها وإبداعاتها ونهضتها ودورها.