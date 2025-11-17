"الاتحاد للماء والكهرباء" و "إي بوينت زيرو" تعززان استدامة إمدادات الطاقة

دبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إي بوينت زيرو"، المنصة الاستثمارية العالمية المتخصصة في تقديم حلول متكاملة عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة والتابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع جديدة تعزز قدرات إمدادات الطاقة في الإمارات، وتدعم مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.

وتسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية واستدامة شبكة الكهرباء في المنطقة، مع التركيز على مشاريع برامج توليد الطاقة، بما يشمل مجالات الغاز والطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على دراسة وتقييم المواقع المحتملة للمشاريع ونماذج الاستثمار وهياكل التمويل المناسبة، كما قد تسهم "إي بوينت زيرو" وشركاتها التابعة في توفير التقنيات المتقدمة والمعدات والخدمات الهندسية اللازمة لتسريع التنفيذ وضمان التكامل الأمثل مع الشبكة الوطنية.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة في الإمارات، ومن خلال هذا التعاون تسعى الشركة إلى دعم استقرار إمدادات الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب التوجهات الوطنية في هذا القطاع.

وأكد أن الشراكة مع "إي بوينت زيرو" تجسد التكامل بين الخبرة والابتكار، بما يسهم في تحقيق قيمة ملموسة تدفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه قال محمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بوينت زيرو"، إن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة قطاع الطاقة في المنطقة، لافتا إلى عمل الجانبين على تطوير نموذج جديد لتكامل عمليات التوليد والتخزين والنقل، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق نمو مستدام للمجتمعات التي يخدمها.

وستتولى شركة الإمارات لتطوير المرافق "إي يو دي سي" التابعة لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" والمتخصصة في تطوير وإدارة مشاريع البينة التحتية، تنفيذ المشاريع المخطط لها في إطار هذا التعاون.

وبمجرد استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والإجراءات الفنية اللازمة، قد تتطور الشراكة بين الجانبين إلى اتفاقية تعاون مشترك أوسع نطاقًا يتم من خلاله تنظيم أطر الاستثمار والتنفيذ.