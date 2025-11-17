9.43 مليار درهم صافي أرباح شركات "أدنوك" المدرجة في الربع الثالث

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / حققت شركات مجموعة "أدنوك" المدرجة في سوق أبوظبي المالي صافي أرباح يتجاوز 9.43 مليار درهم "2.67 مليار دولار" خلال الربع الثالث من عام 2025، لتواصل بذلك تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام.

ويأتي هذا الأداء نتاجا لاستمرار تنفيذ إستراتيجياتها، وتميز عملياتها التشغيلية، والتزامها الراسخ بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين، حيث تؤكد هذه النتائج فعالية النهج المتكامل لـ"أدنوك" في تحقيق النمو عبر كافة منصاتها في مجالي الطاقة والصناعة، وتبرهن على مرونة نماذج أعمالها وقدرتها على تحقيق عوائد قوية في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وتفصيلا، سجلت شركة "أدنوك للتوزيع" نتائج قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليار درهم (319 مليون دولار)، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% ليبلغ 811 مليون درهم (221 مليون دولار).

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة 3.25 مليار درهم (885 مليون دولار)، بزيادة قدرها 12.0%، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 15.6% ليصل إلى 2.13 مليار درهم (579 مليون دولار)، مدعوما بارتفاع حجم مبيعات الوقود والنمو المستمر في قطاع التجزئة غير الوقود، وبعد إضافة 85 محطة جديدة، رفعت الشركة هدفها لعام 2025 إلى 90–100 محطة، بفضل التوسع الكبير في المملكة العربية السعودية.

وسجلت شركة "أدنوك للحفر" نتائج قياسية للتسعة أشهر الأولى للعام 2025، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 27% إلى 13.33 مليار درهم (3.63 مليار دولار)، وارتفع صافي الربح بنسبة 17% ليصل إلى 3.90 مليار درهم (1.06 مليار دولار)، فيما ارتفع التدفق النقدي بنسبة 174% ليصل إلى 4.41 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح نقدية للربع الثالث من عام 2025 بقيمة 250 مليون دولار، كما أعلنت الشركة عن سياسة توزيعات مالية مُحسّنة تستهدف توزيعات بقيمة 6.8 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ما يعكس التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين على المدى البعيد.

وحققت شركة "بروج" زيادة بنسبة 52% في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.08 مليار درهم (295 مليون دولار)، مدفوعة بمستويات إنتاج قياسية، ومبيعات قوية، وإدارة فعالة للتكاليف.

وارتفعت الأرباح المعدّلة لتصل إلى 2.07 مليار درهم (565 مليون دولار)، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هوامش ربحية رائدة بلغت 39%، فيما أكدت الشركة عزمها توزيع أرباح للسنة المالية 2025 بقيمة 16.2 فلسا للسهم، ومن المتوقع دفع توزيعات أرباح النصف الثاني في أبريل 2026.

وحققت شركة "فيرتيغلوب" نتائج قویة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 2,784 مليار درهم (758 مليون دولار)، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 1,050 مليار درهم (286 مليون دولار)، مدفوعةً بكفاءة عمليات التصنيع، والاستفادة من ارتفاع أسعار اليوريا، والتحسينات التجارية.

وبلغ صافي الأرباح المعدلة 492 مليون درهم (134 مليون دولار)، في حين وصل صافي الربح المعلن إلى 863 مليون درهم (235 مليون دولار)، نتيجة مكاسب ضريبية غير متكررة في مصر.

وسجلت شركة "أدنوك للغاز" صافي دخل بلغ 4.9 مليار درهم (1.34 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من أعمال الغاز المحلية 3.4 مليار درهم (914 مليون دولار) بزيادة 26% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب المحلي القوي وتحسن هوامش الربح الأساسية.

وبلغت الإيرادات الفصلية 21.8 مليار درهم (5.93 مليار دولار)، بانخفاض طفيف عن الربع الثالث من عام 2024 نتيجة تراجع الأسعار العالمية، في حين ارتفع صافي الدخل منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 10% ليصل إلى 14.7 مليار درهم (3.99 مليار دولار)، مما يؤكد مرونة أداء الشركة وانضباطها في إدارة التكاليف.

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" نتائج مالية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 30% ليبلغ 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وسجل صافي الربح 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار).

أما في الربع الثالث، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار)، ومن المقرر أن ترتفع توزيعات الأرباح السنوية لعام 2025 بنسبة 20% تقريباً لتصل إلى 1,194 مليون درهم (325 مليون دولار)، مع اعتماد توزيعات ربع سنوية وخطة نمو سنوي بنسبة 5% حتى عام 2030.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الشركة للانضمام إلى مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، ومن المتوقع أن يجذب هذا الإدراج تدفقات نقدية تتجاوز 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، اعتبارا من 25 نوفمبر 2025.