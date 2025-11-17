طيران الإمارات تزوّد 232 طائرة من أسطولها بخدمة "ستارلينك"

دبي في 17 نوفمبر/ وام / أعلنت طيران الإمارات اليوم عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتركيب خدمة ستارلينك للإنترنت فائق السرعة على جميع طائرات أسطولها في الخدمة، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر 2025 على طائرات البوينج 777، على أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل بحلول منتصف عام 2027.

وتقدّم هذه الخدمة المجانية للمسافرين اتصالاً بالإنترنت بسرعة تضاهي جودة الإنترنت الأرضي على ارتفاعات التحليق، مما يعزز التزام الناقلة الراسخ بتوفير أفضل تجارب الاتصال على مستوى قطاع الطيران العالمي.

وستتيح خدمة ستارلينك لمسافري طيران الإمارات الاستمتاع ببث المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، على كلٍّ من شاشات المقاعد والأجهزة الشخصية في الوقت نفسه.

وتعتزم طيران الإمارات تركيب تقنية ستارلينك على جميع طائرات أسطولها في الخدمة المكون من 232 طائرة خلال العامين المقبلين، وقد تم بالفعل تجهيز أول طائرة بالخدمة، والتي تحمل الترخيص A6-EPF من طراز بوينج 777-300ER، والمعروضة حالياً في معرض دبي للطيران، حيث يمكن للزوار اختبار سرعة الاتصال أثناء تواجدها على الأرض.

وستنطلق أول رحلة تجارية لطيران الإمارات مزودة بخدمة ستارلينك بعد انتهاء المعرض مباشرة مع عودة الطائرة A6-EPF إلى الخدمة التشغيلية يوم 23 نوفمبر، إيذاناً ببدء التنفيذ الموسّع للخطة، وتستهدف طيران الإمارات تجهيز 14 طائرة شهرياً، على أن يبدأ تركيب الخدمة على أسطول الإيرباص A380 في فبراير 2026.

وستثبت الناقلة هوائيين على كل طائرة من طراز بوينج 777، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران، ستثبت ثلاثة هوائيات على كل طائرة من طراز الإيرباص A380، لضمان أفضل تغطية وسعة اتصال عبر كل درجات السفر، وبما يثري تجربة العملاء.

كما ستيح الخدمة البث التلفزيوني المباشر عبر ستارلينك بداية على الأجهزة الشخصية ثم على شاشات المقاعد اعتباراً من نهاية ديسمبر - كانون الأول 2025.

وستكون خدمة واي فاي ستارلينك مجانية بالكامل لجميع العملاء في كل درجات السفر على الطائرات المجهزة بالخدمة، عبر دخول مباشر بنقرة واحدة دون الحاجة إلى أي مدفوعات أو عضوية في برنامج سكاي واردز.

وتُعدّ خدمة ستارلينك فصلاً جديداً في مسيرة طيران الإمارات للارتقاء الدائم بتجربة عملائها على متن الطائرة، إلى جانب نظام الترفيه الجوي الأوسع في العالم الذي يضم أكثر من 6500 قناة محتوى حسب الطلب.

كما يعكس هذا التكامل الاستراتيجي حجم برنامج التحديث الطموح لأسطول طيران الإمارات، الذي يشمل نحو 220 طائرة، حيث أكمل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي حتى الآن تحديث 76 طائرة بالكامل وتزويدها بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة التي تشهد إقبالاً متزايداً، وإعادة تصميم درجة الأعمال بما يمنح مزيداً من الخصوصية والراحة، وتجديد أجنحة الدرجة الأولى بأسلوب أكثر فخامة وتميّزاً، إلى جانب تحسينات نوعية متكاملة في جميع درجات المقصورة.