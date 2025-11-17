انطلاق فعاليات الدورة الـ 17 من معرض ومؤتمر التعدين في دبي

دبي في 17 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر التعدين 2025، قي دبي أكبر حدث متخصص في التعدين على مستوى المنطقة، بمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ونخبة من صُنّاع السياسات وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.

ويقام الحدث على مدار يومين، ليشكل منصة متكاملة تستعرض أحدث الابتكارات وتناقش مستقبل صناعة التعدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وقال سعادة المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، في الكلمة الافتتاحية للحدث: يشهد العالم اليوم تحولاً جوهرياً، حيث أصبحت المعادن الركيزة الأساسية لتحول الطاقة والتحول الرقمي، فمن دون المعادن الحيوية لا يمكن تحقيق طاقة نظيفة، ولا نقل كهربائي، ولا صناعات قائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا اقتصاد رقمي قادر على الصمود.

وأشار سعادته، إلى أن التقارير الدولية، ومن بينها تقرير الوكالة الدولية للطاقة تؤكد أن الطلب العالمي على معادن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة سيرتفع بما لا يقل عن 30 مرة بحلول عام 2040، وأن الطلب على الليثيوم سيسجل زيادة تتجاوز 40 مرة، إلى جانب ارتفاع كبير في الطلب على الغرافيت والكوبالت والنيكل والنحاس، وأن هذه ليست مجرد تغييرات عابرة، بل تحولات هيكلية ستعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتُسرّع المنافسة على أمن المعادن.

وأكد، أن دولة الإمارات أدركت هذه التحولات مبكراً، واتخذت خطوات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل توريد المعادن الحيوية، ودعم الاستكشاف المتقدم، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية التي ترسّخ مكانة الدولة في صدارة التحول العالمي في قطاع التعدين، لافتا إلى أن القطاع الصناعي في الدولة حقق نمواً بنسبة 62% خلال العام الماضي، مضيفا 197 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يعكس الطلب المتزايد على المواد الخام المرتبطة بالتقنيات النظيفة والصناعات المتقدمة.

وعرض سعادته أبرز مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية في مجال التعدين، ومن أهمها النموذج الجيولوجي الوطني ثلاثي الأبعاد الذي يوفر رؤية معمقة للطبقات الجوفية باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، وجسر بيانات الطاقة والبنية التحتية الذي يعزز شفافية البيانات ويُسرّع عمليات التخطيط، وغيرها الكثير.

ويقدم معرض ومؤتمر التعدين برنامجاً متكاملاً يضم جلسات رئيسية وورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية تجمع كبار الخبراء وصنّاع السياسات، إلى جانب عروض تقديمية لأحدث حلول التعدين المتقدمة. ويستقطب الحدث نخبة من الشركات الدولية المتخصصة التي تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات، إلى جانب تركيز خاص على الشركات الوطنية ودورها المتنامي في تعزيز ريادة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما تتناول جلسات الحدث هذا العام أفضل الممارسات البيئية وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية بما يعزز توجه الدولة نحو تطوير قطاع تعدين أكثر استدامة ومسؤولية، وإرساء اقتصاد دائري يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.