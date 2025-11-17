طيران الإمارات تطلب 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777X بقيمة 38 مليار دولار

دبي في 17 نوفمبر/ وام / أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE 9X، بقيمة 38 مليار دولار.

وبحسب الإعلان الذي تم خلال اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2025؛ يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات مع بوينج إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787.

كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة "جي إي أيروسبيس" إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها اليوم، ويعكس ذلك التزاماً طويل الأمد تجاه قطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة، بما يدعم على امتداد البرنامج مئات الآلاف من الوظائف الصناعية عالية القيمة في السوق الأمريكية.

ويمنح الاتفاق مع بوينج دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات تعد أكبر مشغّل لطائرات بوينج 777 في العالم، وتواصل اليوم تعزيز التزامها عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز 777-9 بقيمة 38 مليار دولار، بالإضافة إلى 130 محركاً من طراز GE9X، مؤكدا على أن هذا الاستثمار يمثل امتداداً للشراكة العميقة مع بوينج و"جي إي أيروسبيس"، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة.

وأوضح سموه : جاء اعتماد كل طائرة ضمن هذه الطلبية وفق معايير دقيقة لضمان اتساقها مع خارطة الطريق المستقبلية لطيران الإمارات واحتياجات شبكتها العالمية المتوسعة وبما يتماشى مع خطط دبي التنموية، إذ يظل تشغيل أسطول حديث ومتطور ركيزة أساسية في إستراتيجيتهم، مؤكدا مواصلتهم العمل بشكل وثيق مع بوينج لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027، وتزويد الأسطول بأحدث الابتكارات والتقنيات ومنتجات المقصورات التي ترسّخ مكانة طيران الإمارات الريادية في الصناعة.

وفيما يتعلق بخيارات 777-10، قال سموه، إن طيران الإمارات تؤكد بشكل مستمر حاجتها إلى طائرات أكبر سعة وأكثر كفاءة لدعم عملياتها وشبكتها العالمية لا سيما في ظل النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، والقيود المتزايدة في المطارات العالمية، ونرى أن دراسة بوينج لتطوير طراز 777-10 تمثل توجهاً مهماً لتلبية متطلبات الناقلات الجوية العالمية، وندعم هذه الخطوة بالكامل، مشيرا إلى توقيعهم بالفعل خيارات لتحويل الطلبيات الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8، انسجاماً مع الخطط المستقبلية والتوجهات طويلة المدى.

وخلال مسيرتها الممتدة لأربعة عقود، شغّلت طيران الإمارات مختلف طرازات عائلة 777 المزودة بمحركات GE90، وتدير الناقلة اليوم أكبر أسطول من هذه الطائرات عالمياً، يضم 119 طائرة 777-300ER و10 طائرات 777-200LR و11 طائرة شحن، لتربط دبي بأكثر من 140 مدينة وتخدم من خلالها حركة التجارة والسفر عبر القارات الست.

وبناءً على الطلبية الجديدة، من المتوقع أن تتواصل عمليات تسليم طائرات بوينج إلى طيران الإمارات حتى عام 2038، في التزام طويل المدى يساهم في تشغيل آلاف الخبراء والفنيين المشاركين في تصنيع وتجميع طائرات 777X ومحركات GE9X في العديد من الولايات الأمريكية مثل ألاباما، كانساس، كنتاكي، إنديانا، ماساتشوستس، ميشيغان، ميسيسيبي، نيوهامبشير، نورث كارولاينا، أوهايو، ساوث كارولاينا، تكساس، فيرمونت، وواشنطن.