هيثم القاسمي يتوج الفائزين.. والإمارات تحصد 27 ميدالية في القوس والسهم بـ "كلباء الشاطئية"

كلباء في 17 نوفمبر / وام / شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، حفل ختام النسخة الخامسة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسط حضور جماهيري غفير.

وتوج الشيخ هيثم القاسمي أبطال المنافسات التي شهدت مشاركة حوالي 5 آلاف لاعب ولاعبة في سبع باقات؛ ففي كرة القدم الشاطئية، حافظ فريق الحميدي على لقبه بفوزه على كلباء؛ وفي الكرة الطائرة، فاز فريق روسيا بلقب الرجال، وفريق صربيا بلقب السيدات.

وفي منافسات القوس والسهم، حصدت الإمارات نصيب الأسد برصيد 27 ميدالية ملونة؛ وفي كرة السلة للشباب، أحرز فريق الحمرية المركز الأول، كما تم تتويج أبطال التجديف الأرضي والكاراتيه.

حضر الختام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس إتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، كما حضره عدد من رؤساء الاتحادات وأعضاء مجالس إدارات الأندية والجهات الحكومية والخاصة ممثلي الجهات الراعية والداعمة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

على هامش الحفل، كرمت اللجنة المنظمة المساهمين والداعمين، وسعادة عيسى هلال الحزامي، الرئيس السابق لمجلس الشارقة الرياضي، واللجان العاملة وفرق العمل.

من جهته، تقدم سعادة عبدالملك جاني بالشكر لسمو نائب حاكم الشارقة على رعايته للدورة، مؤكدا أن الحضور الجماهيري الكبير كان سر النجاح.