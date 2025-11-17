ورش عمل تطبيقية لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي في الدولة

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، سلسلة ورش عمل تطبيقية؛ لبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتمكينها من تطبيق إطار التقييم القائم على المخرجات الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الحالي، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم العالي في الدولة، وضمان كفاءته واستدامته وتنافسيته.

وجاء تنظيم الورش بهدف توضيح ركائز الإطار ومؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة به، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من بناء فهم مشترك لمكونات الإطار، وآليات تطبيقه وكيفية الاستفادة منه في تطوير أدائها، وبما يضمن جودة برامجها التعليمية، ويعزز قدرة هذه المؤسسات على التقييم الذاتي والتحسين المستمر، وفق مؤشرات واضحة للأداء والنتائج.

وأكدت الوزارة أن إطار التقييم القائم على المخرجات يشكل تحولاً نوعياً في منهجية التحسين المستمر لجودة البرامج الأكاديمية، حيث يركز بشكل أساسي على النتائج والمهارات المكتسبة، بدلاً من المدخلات التقليدية، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم المؤسسات الأكاديمية في كافة مراحل تطبيق الإطار، من خلال عقد الورش وبرامج بناء القدرات؛ لضمان التنفيذ الأمثل للإطار، بما يعزز تنافسية التعليم العالي في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونظمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة خلال العام الحالي 12 ورشة تعريفية وتدريبية، شارك فيها 735 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة.

وتم تنفيذ الورش ضمن ثلاث مراحل رئيسية، حيث ركزت الأولى على "شرح الإطار وجمع الملاحظات"، وتم خلالها عرض ركائزه الست، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها (مخرجات التوظيف، ومخرجات التعلم، والتعاون مع الشركاء، ومخرجات البحث العلمي، والسمعة والحضور العالمي، والمشاركة المجتمعية).

وتم خلال هذه المرحلة تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الأكاديمية، لتقييم مدى جاهزيتها لتطبيق الإطار.

وتضمنت المرحلة الثانية "الورش التقنية المركزة "، بواقع يومين لكل واحدة منها، وتناولت الجوانب التطبيقية لتصميم مؤشرات الأداء، وآليات جمع وتحليل البيانات، حيث تم خلالها جمع الملاحظات والتغذية الراجعة، والإجابة على استفسارات مؤسسات التعليم العالي.

وركزت المرحلة الثالثة على تحديثات الإطار وتكامل البيانات، بناء على التغذية الراجعة من الجامعات والشركاء الاستراتيجيين، وتوضيح آلية الربط الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، لدعم تكامل المعلومات والبيانات بين أنظمة مؤسسات التعليم العالي وقواعد بيانات الوزارة.

ويأتي تنفيذ هذه الورش في إطار التفاعل الإيجابي والتعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وانطلاقاً من التزام الوزارة بتعزيز جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، ودعم مؤسسات التعليم العالي في بناء برامج أكاديمية مرنة وفعالة تسهم في تحقيق أهداف الدولة، وفي بناء اقتصاد معرفي، قائم على التميز والابتكار، من خلال تبني أطر تنظيمية حديثة قائمة على تقييم الأداء والمخرجات.