برئاسة عمار بن حميد.. مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية يقرّ مخرجات تدعم عام الأسرة

عجمان في 17 نوفمبر/ وام / ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2025، الذي عُقد اليوم بالديوان الأميري، حيث تمّت مناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات، واستعراض منجزات المؤسسة خلال العام المنصرم، وخططها المستقبلية.

ووجّه الاجتماع بضرورة مواءمة خطط المؤسسة مع "عام الأسرة"، وأقر مبادرات تعزز انسجامها مع أهداف المرحلة، وتؤكد التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بجعل الأسرة محور السياسات، بما يسهم في تمكين الأسر المتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان خلال الاجتماع، بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، للأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية بالإمارة، والتي أسهمت بتعزيز جهود المؤسسة، وتمكينها من الوصول لمختلف فئات المجتمع، وتوسيع أنشطتها، بما يعزز استدامة أثرها الاجتماعي.

وأكد سموه، أنّ عام 2026 يمثل فرصة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التي تدعم الأسر الإماراتية وتعمل على استقرارها وتمكينها، ووجّه سموه مجلس أمناء المؤسسة إلى مضاعفة الجهود لإطلاق مبادرات نوعية ومشاريع مستدامة تستهدف الأسرة، بما يواكب توجهات الدولة، ويترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً في بناء المجتمع.

واعتمد سموه خلال الاجتماع موازنة المؤسسة للعام 2026 بقيمة 73 مليون درهم، كما اطلع على مستجدات الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي بلغت نسبة إنجازه 100%.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود أعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين في المؤسسة المستمرة في خدمة المجتمع، وتعزيز دور المؤسسة في مجالات العمل الخيري والإنساني.

حضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

كما اطلع المجلس على تقرير المساعدات لعامي 2024 و2025، واعتمد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للمؤسسة، إلى جانب استعراض سير العمل في المشاريع المختلفة، كمشروع الإحلال ومشروع الإحلال الوقفي، فضلاً عن اعتماد مكتب التدقيق الخارجي للسنة المالية الجديدة.

واستعرض أنشطة مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد المستفيدين من خدماته في 2024، الذي بلغ 29,342 مستفيداً، إلى جانب المشاريع المستحدثة في المركز مثل مشروع القارئ الصغير ومشروع مقرأة حميد، إضافة إلى التوجه نحو التحول الرقمي الكامل للمركز بما يعزز كفاءة الخدمات ويسهل وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.