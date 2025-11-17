انطلاق السباقات التمهيدية لماراثون اليوم الوطني للهجن في المرموم

دبي في 17 نوفمبر/ وام / شهد مضمار المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن انطلاق السباقات التمهيدية الأولى لماراثون اليوم الوطني للهجن وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس، وذلك في إطار الاستعداد للحدث الرئيسي المقرر في يناير المقبل وتنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأقيمت ثلاثة أشواط على مسافة أربعة كيلومترات في دورة الدستور، حيث تفوق أحمد علي عبيد الخاطري في شوط الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، محققاً زمناً بلغ ست دقائق وثمان وثلاثين ثانية، فيما جاء منصور إبراهيم هلال ثانياً ومحمد عمير الراشدي ثالثاً.

وفي فئة الشباب من 18 إلى 29 عاماً حقق مطر محمد المهيري المركز الأول بزمن ست دقائق وخمس وخمسين ثانية تلاه سعيد عبدالله المهيري ثم مطر محمد الحميري، وفي فئة ثلاثين عاماً وما فوق فاز خالد علي سيف النعيمي بالمركز الأول، فيما جاء خميس علي الكتبي ثانياً ويحيى علي الكتبي ثالثاً.

وقام سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بحضور راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع وعدد من ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين مشيداً بمستوى المشاركين ودورهم في الحفاظ على الموروث الوطني.

وأكد راشد حارب الخاصوني أن السباقات التمهيدية تشكل محطة أساسية لتقييم جاهزية الركاب ومستويات اللياقة والمهارة قبل خوض المنافسات الرئيسة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في أداء المشاركين وارتفاع حضور الفئات الناشئة.

وأوضح أن الاقبال المتزايد يعكس وعي المجتمع بأهمية الهجن كجزء من الهوية الوطنية، مؤكداً حرص إدارة بطولات فزاع على دعم المواهب الشابة وتوفير بيئة تدريبية وتنظيمية تعزز حضورها في الموسم المقبل.