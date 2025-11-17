مصر تعلن كشفا غازيا جديدا بالصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا

القاهرة في 17 نوفمبر / وام / أعلنت مصر عن تحقيق كشف غازي جديد في الصحراء الغربية، وذلك بعد نجاح عمليات حفر البئر الاستكشافي "جمانة-1".

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها، أن التسجيلات أثبتت وجود شواهد غازية بمعدل إنتاج أولي يبلغ 36 مليون قدم مكعب يوميا.

وأشار البيان إلى أن العمل جار حاليا على استكمال الاختبارات وتقييم المخزون، تمهيدا لضخ الكشف الجديد على خريطة الإنتاج بعد غد.

ويعد هذا الكشف، الذي تحقق في حقول "خالدة"، إضافة مهمة لأنشطة شركة "أباتشي" العالمية بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أقرتها ساهمت في تعزيز أعمال الاستكشاف وتنمية موارد الغاز والزيت الخام، ورفع كفاءة الإنتاج في مناطق الصحراء الغربية.