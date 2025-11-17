المفوضية الأوروبية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.3% في 2025

بروكسل في 17 نوفمبر / وام / رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام 2025، وذلك في أحدث تقرير لها لفصل الخريف.

وتتوقع المفوضية حاليا أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 1.3% في 2025، وهو ارتفاع ملحوظ عن تقديرات الربيع البالغة 0.9%، على أن يبلغ النمو 1.2% في 2026 و1.4% في 2027.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فمن المتوقع أن يسجل نموا بنحو 1.4% في عامي 2025 و2026.

وعلى صعيد التضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تراجعه في منطقة اليورو ليبلغ 2.1% في 2025، ويستقر حول مستوى 2% خلال أفق التوقعات.

وأكد مفوض الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس أن اقتصاد الاتحاد واصل النمو رغم البيئة الصعبة، مشددا على ضرورة التحرك لتعزيز النمو الداخلي عبر تسريع أجندة التنافسية واستكمال السوق الموحدة.