البنك الدولي: إطلاق الإمارات لـ"إستراتيجية الشمول المالي" محطة تاريخية وقيادة واضحة في هذا المجال

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / أكد أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أهمية إطلاق إستراتيجية الشمول المالي لدولة الإمارات، مؤكداً أنها خطوة مهمة لأنها تفتح المجال لمزيد من العمل مستقبلاً، ولأن الإمارات تُظهر من خلالها قيادة واضحة في هذا المجال.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي : يسعدنا أن نكون هنا في أبوظبي قلب الاتحاد ونبض الطموحات، مشيراً إلى الطموحات التي تتعلق بالتصدي الفعلي للتحديات التي تواجهها المنطقة، وأحدها هو الشمول المالي.

وأشار إلى أن الإمارات تجمع اليوم المصارف المركزية وصندوق النقد العربي إلى جانب البنك الدولي، وهو ما يعكس التزاماً قوياً وإرادة سياسية في دفع أجندة الشمول المالي، ليس فقط للإمارات بل للمنطقة أيضاً.

وقال ديون إن أهمية هذا التوجّه تكمن في أنه لا يقتصر على التحديث والرقمنة وتحسين الخدمات والاستخدامات المالية، بل يوفر كذلك فرصة لمعالجة الفجوة بين الشمول المالي والاجتماعي بشكل متوازٍ.

وأضاف أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في دولة الإمارات وإقامة شراكة إقليمية رائدة بين البنوك المركزية العربية يشكل محطة تاريخية، إذ يتعلق هذا الأمر بتغيير حياة الناس من خلال سد الفجوات المالية وبناء الرفاه المالي للجميع.

وقال إن التحدي واضح ففي المنطقة العربية لا يمتلك سوى 39% من البالغين حساباً مالياً، مقارنة بـ75% في اقتصادات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا يستخدم المدفوعات الرقمية سوى 29%، بينما يبلغ الفارق بين الجنسين 17 نقطة مئوية.

وأكد أن هذه الأرقام تتطلّب تحركاً عاجلاً، فالشمول المالي لا يتعلق فقط بإتاحة فتح الحساب، بل أيضاً بالاستخدام الفعّال للخدمات المالية المقدمة بطريقة مسؤولة، بما يؤدي في النهاية إلى رفاه الفرد المالي وقدرته على إدارة احتياجاته والتزاماته المالية بفاعلية، والتعامل مع الصدمات، والسعي نحو تحقيق أهدافه، والشعور بالثقة تجاه حياته المالية.