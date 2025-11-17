لاعبو أكاديمية منغولية: دعم أبوظبي أعاد لنا الأمل وصنع منا أبطالا عالميين

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / التقى سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، لاعبي ولاعبات إحدى الأكاديميات المنغولية للجوجيتسو المخصصة للأيتام وأصحاب الهمم، الذين حرصوا على التعبير عن امتنانهم للدعم الذي قدمه الاتحاد الإماراتي لهم في عام 2023، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة الأكاديمية وفتح آفاق جديدة أمام لاعبيها.

وأكد اللاعبون أن المبادرة الإنسانية التي وفر من خلالها الاتحاد أبسطة تدريبية وأدوات لوجستية كانت الأكاديمية تفتقر إليها، شكّلت نقطة تحول جوهرية في قدرة اللاعبين على التدريب اليومي ورفع مستواهم الفني، ما أتاح لهم تحقيق إنجازات غير مسبوقة، من أبرزها فوز أحد لاعبي الأكاديمية بميدالية في دورة الألعاب العالمية الأخيرة بالصين 2025، إضافة إلى حصد عدد من اللاعبين ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقالت جانبتار مونولجين مديرة الاتحاد المنغولي للجوجيتسو، إن توفير الأبسطة – التي كانت حلماً بعيد المنال – أسهم في زيادة الإقبال على ممارسة اللعبة، وأعاد الأمل للأطفال من هذه الفئة محدودة الدخل، وفتح أمامهم نافذة جديدة للحياة والإنجاز، مشيرة إلى أن عدد الممارسين في الأكاديمية ارتفع حالياً إلى أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، حضر عدد منهم إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة العالمية.

وأضافت: اليوم نشعر بسعادة كبيرة ونحن نلتقط الصور التذكارية مع الشخصية التي منحتنا الدافع للتميز، والتي حرصت مجددا على دعمنا عبر تقديم عدد كبير من بدلات الجوجيتسو والقمصان، نؤكد له أننا سنواصل مسيرة التطور، لأن نجاحاتنا تمثل امتدادا لرؤيته ودافعا لنا لنكون في مستوى ثقته.

وأكدت أن دخول أبوظبي بقوتها التنظيمية وتفوقها الرياضي إلى مشهد الجوجيتسو العالمي منح الرياضة "قبلة الحياة"، وحول العديد من لاعبيها من أسماء مغمورة إلى أبطال تتفاخر بهم دولهم وتبرزهم وسائل الإعلام، في مشهد يعكس الأثر العميق للدعم الإماراتي في تعزيز مسيرة هذه الرياضة عالميا.