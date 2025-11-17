دائرة تنمية المجمتع تطلق تجربة "قصتنا التي تنمو معنا" في ياس مول

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفي إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر.. أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تجربة تفاعلية جديدة بعنوان "قصتنا التي تنمو معنا"، من خلال برنامج نموّ الأسرة الإماراتية "نموّ"، وذلك في ياس مول.

وتتاح التجربة أمام جميع أفراد المجتمع والأسر الإماراتية، لتأخذهم في رحلة تفاعلية تستعرض بطريقة قصصية مبتكرة الدور الحيوي الذي يؤديه كل فرد من أفراد الأسرة في بناء بيئة داعمة ومحفّزة للطفل خلال سنواته الأولى.

ويأتي ذلك انسجاماً مع إستراتيجية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم النمو السليم والمتكامل للطفل.

وتوفّر المحطة تجربة فريدة تتيح للأسر الإماراتية بمختلف أجيالها من التعرّف على أدوارهم المتكاملة في مساندة الطفل خلال مرحلة الطفولة المبكرة وتُقدَّم القصص عبر شخصيات تُمثّل أفراد الأسرة، بأسلوب بصري ووجداني يعكس لحظات التواصل والدفء الأسري، ويُظهر كيف يسهم الترابط العائلي في بناء شخصية الطفل وتكوين هويته الوطنية والنفسية.

عقب انتهاء التجربة، تتاح للزوار فرصة المشاركة في استطلاعٍ قصير حول برنامج "نموّ" وخدماته المتعددة، بما في ذلك البرامج الداعمة للأهالي، والزيارات المنزلية، والتسهيلات المقدمة للأسر متعددة الأطفال ويسهم هذا التفاعل في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المتوفرة لدعم الأسرة الإماراتية والطفل في مختلف مراحل نموّه.

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن تجربة "قصتنا التي تنمو معنا" تعكس فهماً عميقاً للدور الحيوي الذي تؤديه الأسرة الإماراتية الممتدة في تشكيل بيئة داعمة ومحفّزة لنمو الطفل في سنواته الأولى.

وأوضحت أن تماسك الأسرة وجودة التفاعل بين أفرادها يشكّلان الأساس الذي ينطلق منه الطفل ليزدهر، مشيرة إلى أن التجربة تقدّم نموذجاً فعّالاً للتكامل المؤسسي في دعم الأسرة وتمكين الوالدين عبر مبادرات ملموسة تعزز الوعي وتنمي الهوية الوطنية، وتُشرك جميع أفراد العائلة في قصص نمو الطفل.

وأضافت الهيئة أن التعاون القائم مع دائرة تنمية المجتمع يُجسد رؤية أبوظبي لمستقبل أكثر تماسكاً وشمولاً للأسرة، من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في توفير أفضل بداية ممكنة لكل طفل ضمن بيئة آمنة ومحبة، بما يتوافق مع أهداف إستراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035.

وتُعد تجربة "قصتنا التي تنمو معنا" احتفاءً بالأسرة الإماراتية الممتدة، وتقديراً لدور الآباء والأمهات والإخوة في رعاية الطفل وتنمية شخصيته كما تُجسّد في الوقت ذاته رؤية دائرة تنمية المجتمع في بناء مجتمع متلاحم ومتماسك يحتضن جميع أفراده، إذ لا يقتصر دور الدائرة على تقديم الخدمات الاجتماعية، بل يمتد إلى غرس قيم الأسرة، والاحتفاء بقرار تكوينها، ودعم نموّها المستدام.

وتجسد هذه التجربة التزام الدائرة بأهداف إستراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، الهادفة إلى تمكين كل طفل من النمو في بيئة صحية وآمنة ومساندة.

وتدعو دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي جميع الأسر الإماراتية وأفراد المجتمع إلى زيارة محطة "قصتنا التي تنمو معنا" في ياس مول والتي تستمر حتى 23 نوفمبر 2025، والاستمتاع بتجربة تفاعلية غنية متاحة مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تُجسّد هذه المبادرة التزام الدائرة المستمر بإشراك المجتمع في قصص النمو الإيجابي، وتسليط الضوء على دور كل فرد في دعم الأسرة والمجتمع الإماراتي.