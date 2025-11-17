مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية يناقش توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات

دبي في 17 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ19 من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"؛ أكبر منصة إقليمية ودولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم والذي تنظمه بلدية دبي لهذا العام تحت شعار "التقنيات والابتكار في سلامة الغذاء" بمشاركة أكثر من 3500 مشارك و225 متحدثًا عالميًا وخبيرًا في قطاع الأغذية من 70 دولة حول العالم وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و19 نوفمبر الحالي.

وتنظّم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والجمعية الدولية لحماية الأغذية "IAFP" والرابطة الوطنية للصحة البيئية "NEHA".

وتناقش النسخة الـ 19 من المؤتمر مستقبل قطاع سلامة الأغذية واستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع الغذائي وكيفية تسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء وتقليل الفاقد والمُهدَر من الأغذية ودعم تطبيق أفضل الممارسات الغذائية المستدامة والمرنة التي تُسهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للغذاء حول العالم.

وكشفت بلدية دبي بالشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF عن مبادرة "مؤثرو الغذاء الآمن – مبدعون" أو "Food Safety Storytellers" أول مبادرة عالمية تجمع المهنيين وصنّاع المحتوى في مجال الغذاء الآمن والمستدام وتستهدف تدريب أكثر من 500 مهني وصانع محتوى خلال ثلاث سنوات وتطوير مهاراتهم لإنتاج محتوى علمي مبتكر وموثوق وتمكين المؤثرين كسفراء للسلامة الغذائية بما يسهم في بناء قاعدة معرفية حول أسس وسلامة جَودة الغذاء ويوفر محتوى تدريبي متخصص للمزارعين والطلاب والجهات الحكومية.

وتؤكد المبادرة الدور الرائد لدبي في بناء منظومات مستدامة تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صدارة أولوياتها ويرسخ مكانة دبي كإحدى أبرز المدن العالمية في الصحة وجودة الحياة والاستدامة.

كما أعلنت عن "دليل الذكاء الاصطناعي الغذائي" أول دليل إرشادي من نوعه يضع إجراءات موحدة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بهدف التنبؤ بالمخاطر الغذائية وتعزيز الشفافية والرقابة الاستباقية ورفع كفاءة عمليات سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في الإمارة، ويشمل منهجيات تفصيلية تتعلق بالحوكمة الأخلاقية وإدارة البيانات وتنفيذ المشاريع بمنهجية مرنة Agile، إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة الجديدة في مجال سلامة الغذاء والتغذية /DM Checked/ التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في جميع مراحل التفتيش والمراقبة من خلال نظام ذكي يضمن سرعة الإجراءات ودقة النتائج وجودة الأغذية المقدمة للمجتمع ويسهل التحقق من التزام المنشآت الغذائية بمعايير السلامة والتغذية الصحية بما يواكب توجه دبي نحو التحول الرقمي وبناء مدينة ذكية وآمنة غذائيًا.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر كرمت بلدية دبي الفائزين بالنسخة الثانية من "برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية" “DM Food Elite” الذي يهدف إلى الاحتفاء بنخبة المنشآت الغذائية الرائدة في قطاع الأغذية والملتزمة بتطبيق أعلى المعايير في مجالات السلامة الغذائية والتغذية والاستدامة والابتكار والمسؤولية المجتمعية والابتكار والتحول الرقمي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لبناء منظومة غذائية مستدامة ومتقدمة تعزز مستوى جودة الحياة في دبي.

وأكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية مثل على مدار 19 عامًا مضت نقطة التقاء عالمية جمعت العقول والخبراء والمنظمات الكبرى المتخصصة في الأغذية من حول العالم واليوم يواصل مساره لمناقشة ملامح مستقبل سلامة الغذاء والطفرة التحولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في هذه الصناعة لضمان صحة وسلامة الإنسان وتعزيز رؤية دبي طويلة المدى لبناء منظومة غذائية مستدامة تمثل نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات الغذائية.

وقال إن دبي ليست فقط مركزا اقتصاديا وماليا وسياحيا بل هي مؤثر رئيس لقيادة التغيير في مواجهة القضايا العالمية الكبرى واليوم ترسّخ مكانتها عالميًا كمركزٍ متقدّم لاستشراف مستقبل الغذاء والدفع نحو تبني حلول مُبتكرة توفرها التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات الناشئة بما يضمن مستقبل غذاء آمن ومرن يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأضاف أنه من خلال هذا المؤتمر تلتزم بلدية دبي بدعم الجهود الدولية لضمان سلامة الأغذية واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي انطلاقًا من الحرص على بناء شبكة تعاون عالمية تعزز مكانة دولة الإمارات ودبي في مؤشر الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويؤكد مستهدفاتنا بتحقيق بيئة غذائية آمنة ومستدامة.

من جانبه أكد أحمد مختار القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" التزام المنظمة المتجدد بتعزيز سلامة الأغذية القائمة على الأسس العلمية وتطوير النظم المرتبطة بها، معرباً عن فخره بمواصلة تعاون منظمة الفاو الوثيق مع بلدية دبي من خلال مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي يشكل منصة محورية لتعزيز قدرات الرقابة الغذائية على المستويين الوطني والإقليمي ودعم الابتكار وحماية المستهلكين والارتقاء بسلامة الغذاء.

ويتميز المؤتمر هذا العام بأجندة غنية ثرية تناقش مستقبل القطاع الغذائي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل تقنية تغطي موضوعات حيوية تتناول التفتيش الغذائي باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر الميكروبية والكيميائية والاختبارات المخبرية المتقدمة ومهارات التدريب في مجال سلامة الغذاء وبرامج التوعية والتغذية.

ويعد "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية" الذي تُنظمه بلدية دبي من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال سلامة الأغذية والذي يؤكد مكانة دبي كمؤثر عالمي في صياغة ممارسات مستدامة لتعزيز سلامة الغذاء على مستوى العالم وحرصها على مد جسور التعاون لترسيخ الابتكار في مجالات التحول الرقمي والحفاظ على سلاسل الإمداد مستدامة ومرنة.