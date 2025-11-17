مع انطلاق معرض "حلول المستقبل" بدبي.. طلبة يعتبرونه "محطة مفصلية" لنقل ابتكاراتهم للتطبيق

دبي في 17 نوفمبر / وام / انطلق اليوم في دبي "معرض حلول المستقبل - ابتكارات للبشرية" لعام 2025، والذي يستضيفه فندق أبراج الإمارات جميرا حتى 20 نوفمبر الجاري، عارضاً أكثر من 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات من جامعات حول العالم.

وأكد الطلبة المشاركون أن الوجود ضمن قائمة أفضل 100 مشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرتهم العلمية واعترافا دولياً بجهودهم، مشيرين إلى أن المعرض يعزز فرص انتقال ابتكاراتهم من نطاق البحث الأكاديمي إلى التطبيق العملي ويمهد لتعاون أوسع مع مؤسسات بحثية وتمويلية.

وشهد المعرض في يومه الأول تقديم حلول متقدمة لقضايا عالمية، حيث قدم الطالب محمود سليمان من جامعة أبوظبي منصة "سند" الذكية، وهي الأولى باللغة العربية لتشخيص ومتابعة حالات اضطراب طيف التوحد، كما قدمت الطالبة بسمة عيد خشاب من جامعة عين شمس المصرية، مشروعا لشرائح ميكروفلويدية تكشف مبكرا عن سرطان الكبد من قطرة دم خلال 15 دقيقة.

وعرضت الطالبة حمدة الشحي من جامعة خليفة جهاز استشعار حيوي فوري يستخدم فيروسات مهندسة وراثيا للكشف عن مسببات الأمراض خلال أجزاء من الثانية، وقدم الطالب تشواه هونغ كونغ من جامعة هونغ كونغ منظومة ذكاء اصطناعي تتابع صحة اللثة.

ومن جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، عرضت الطالبة جوسلين رودريغيز مشروعا لإعادة توظيف دواء كعلاج موجه لمرضى سرطان الرئة، وقدمت الطالبة هاريني من جامعة آنا الهندية تقنية لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.

وفي مجال الفضاء، قدم الطالب خاجة فيصل حسين من جامعة خليفة نظاما ذكيا لمراقبة الحطام الفضائي وتفادي الاصطدامات، كما شارك الطالب اندريس من جامعة تيكنولوغيكو دي مونتيري في المكسيك بمشروع "ميبيومارك" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقدم الطالب فين شتولت من أكاديمية مونتيزيوس في ألمانيا نظاما روبوتيا لمساعدة مرضى العناية المركزة.

ويعكس المعرض قدرة دبي على استقطاب المشاريع البحثية الواعدة وتمكين المواهب العالمية الشابة من تحويل ابتكاراتهم إلى حلول عملية.