"أسبوع دبي للموضة" يعود في فبراير 2026 ليسبق الأسابيع العالمية

دبي في 17 نوفمبر / وام / يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2026 - 2027 خلال الفترة من الأول إلى السادس من فبراير 2026 في حي دبي للتصميم ليقدم برنامجا غنيا بعروض الأزياء المميزة والفعاليات الحصرية التي تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار والموضة.

ويعد أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، أحد أبرز الفعاليات في قطاع الأزياء حيث يسبق أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، وتشهد نسخته المرتقبة مشاركة نخبة من علامات الأزياء المحلية والإقليمية والعالمية من الإمارات والمنطقة والهند وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة لتقديم مجموعات مبتكرة تثري منصات العرض.

ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة ربيع وصيف 2026 التي استقطبت مصممين بارزين من مختلف دول العالم وقدمت عروضا وجلسات حوارية ملهمة ضمن برنامج ثريد توكس إلى جانب فعاليات تسويقية وأنشطة خاصة حضرها محررون ومشترون وشخصيات مؤثرة في صناعة الأزياء.

وتواصل نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 النجاح عبر سلسلة من العروض الحصرية والمجموعات المختارة والجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على مستقبل الاستدامة والشمولية والحرفية والأزياء الرقمية، كما ستشهد إطلاق مجموعات جديدة وفعاليات تواصل إستراتيجي تعزز فرص التعاون بين المصممين والعلامات التجارية.

كما يتضمن البرنامج فعاليات مخصصة للجهات الراغبة بالشراء التي ستتاح لها فرصة الاطلاع على المجموعات الأولية وزيارة صالات العرض بما يسهم في دعم المصممين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية وترسيخ موقع أسبوع دبي للموضة منصة رائدة للأعمال والابتكار في قطاع الأزياء.