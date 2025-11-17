تفعيل نظام المواقف المدفوعة في حي المصلى بالعين

العين في 17 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "كيو موبيليتي" عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في حيّ المصلى بمدينة العين، ابتداء من اليوم، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ضمن خطة شاملة لتنظيم المواقف وتحسين انسيابية الحركة في الإمارة.

ويشمل المشروع في حيّ المصلى 1190 موقفاً عاماً إلى جانب مواقف مخصصة لأصحاب الهمم لضمان سهولة الوصول لجميع مستخدمي المنطقة.

ويهدف تفعيل النظام الجديد إلى رفع كفاءة استخدام المواقف العامة، وتحسين إدارتها، وتعزيز انسيابية حركة المركبات داخل الحي، إضافة إلى دعم السلامة المرورية من خلال الحدّ من الاصطفاف العشوائي والمخاطر المرتبطة به، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية أكثر راحة للسكان والزوار.

ويعدّ حي المصلى من الأحياء السكنية الحيوية في مدينة العين، ويشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً متسارعاً يرافقه ارتفاع في الطلب على المواقف، الأمر الذي يؤثر على حركة التنقل داخل المنطقة. ويأتي تطبيق النظام المدفوع كخطوة ضرورية لتحسين تجربة الركن وتسهيل الوصول إلى المباني السكنية والتجارية بمرونة أكبر.