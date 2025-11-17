"الفجيرة للطيران" تتوسع بمركز تدريب متقدم للطائرات المسيرة

الفجيرة في 17 نوفمبر / وام / أعلنت أكاديمية الفجيرة للطيران عن خطة توسع إستراتيجي، تستعد بموجبها لإطلاق مركز تدريب متكامل للطائرات المسيرة وهندسة صيانة الطائرات المسيرة، وذلك لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التدريب الجوي في المنطقة.

وأكدت الأكاديمية أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في مجال الطيران (المأهول وغير المأهول)، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في استخدام الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وأوضحت الأكاديمية أن المركز الجديد سيعتمد على أحدث المعايير والمناهج العالمية، وبرامج تدريبية معتمدة دولياً، وأجهزة محاكاة متطورة، وتقنيات تدريب رقمية، يشرف عليها نخبة من المدربين المتخصصين لضمان إعداد كوادر عالية الكفاءة قادرة على العمل في بيئات الطيران الحديثة.

ومن المتوقع أن تنطلق الدفعة الأولى من البرامج التدريبية في النصف الثاني من عام 2026، وذلك عقب استكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص في الدولة.