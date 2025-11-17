معرض دبي للطيران.. "ايدج" و"فيتل" تُؤسسان إطاراً للتعاون المستقبلي

دبي في 17 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة "ايدج"، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025، مع مجموعة "فتيل"، أكبر مجموعة للاتصالات والتكنولوجيا في فيتنام.

وقع الاتفاقية عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة ايدج، واللواء نجوين دينه تشيين، نائب رئيس مجموعة فيتل، بحضور الفريق أول هوانغ شوان تشين، نائب وزير الدفاع في فيتنام.

وتضع المذكرة أساساً واضحاً لتعزيز فرص التعاون المحتمل في التكنولوجيا المتطورة وصناعات الدفاع المتقدمة، كما ترسم مساراً للمبادرات المشتركة في برامج عالية القيمة ذات اهتمام مشترك.

ويشمل ذلك إمكانية تطوير نموذج لتصنيع المعدات الأصلية في فيتنام لقطع ومكونات مرتبطة بخطوط منتجات ايدج، تستهدف السوق الإماراتية وأسواق التصدير الأخرى، كما يتضمن التعاون المحتمل فرصاً في مجالات البحث وتبادل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون في التدريب التقني.