"توازن" و"روس أوبورون إكسبورت" يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي في مجالات الدفاع والأمن

دبي في 17 نوفمبر/ وام / وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، و"روس أوبورون إكسبورت" التابعة لهيئة "روستيخ" الحكومية الروسية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقع المذكرة اليوم، على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد التعاون بين الطرفين في مجالات المشاركة الصناعية، وتبادل الخبرات في التصنيع الدفاعي، واستكشاف فرص العمل المشترك في ميادين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، بما يعزز الشراكة طويلة الأمد ويواكب الأهداف الاستراتيجية لكلٍّ من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في قطاعي الدفاع والصناعة.

وقال النعيمي، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة متقدمة نحو تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة، مؤكدا أن الهدف من الشراكة مع شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هو توظيف الخبرات العالمية لتطوير القدرات الوطنية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاع الدفاع والأمن، متطلعا إلى أن يُثمر هذا التعاون عن نتائج عملية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، قال ألكسندر ميخييف، إن التعاون مع مجلس التوازن مثالاً ناجحاً على الشراكة الروسية الإماراتية في المجالات الدفاعية، وأثمر عن تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة خلال السنوات الماضية، مؤكدا التزامهم بتوسيع هذا التعاون وتعزيز الشراكة الصناعية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والمعدات العسكرية الروسية التي تسهم في دعم القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، معربا عن تطلعهم إلى إطلاق مزيد من المشاريع الواعدة في المستقبل.