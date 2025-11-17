الفارس سالم السويدي يحصد "كأس الاتحاد" الدولية لقفز الحواجز

العين في 17 نوفمبر / وام / أحرز الفارس سالم أحمد السويدي لقب بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز "فئة النجمتين"، بصحبة الجواد "سيجكس زد" من خيول القفز باسطبلات الشراع.

ونظم نادي العين للفروسية والرماية، البطولة برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية، الرئيس الفخري للبطولة.

وانطلقت المنافسات على مدى 3 أيام من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتوج الفائزين سعادة محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية، رئيس الحدث، بحضور علي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، والحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم.

وتضمنت البطولة 12 منافسة، منها 10 "فئة النجمتين"، بالإضافة إلى منافستين من فئة النجمة الواحدة، لخيول القفز الصغيرة تأهيلي المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 273 خيلاً، مع 147 فارساً من 34 دولة، بإجمالي جوائز 100 ألف يورو، منها 32 ألف يورو لمنافسة كأس البطولة.

واحتفظت الشراع باللقب للعام الثاني على التوالي بفوز الفارس سالم أحمد السويدي، كما احتفظ فرسان الإمارات بصدارة دوليات القفز بالإمارات للأسبوع الثاني على التوالي بخيول اسطبلات الشراع أيضاً.

ونظمت منافسة كأس الاتحاد الدولية في ختام البطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 145 سم، وتنافس فيها 30 فارساً، وصعد الى جولة التمايز 5 فرسان، 4 منهم من الإمارات، ونجح في إكمالها دون خطأ، الفارس سالم أحمد السويدي، محققاً 38.50 ثانية، وتوج بكأس البطولة.

وحصد المركز الثاني زميله الفارس حميد عبد الله المهيري، مع الجواد "فونستي في دي هيفنك" من خيول اسطبلات الشراع، بزمن قدره 40.03 ثانية، وجاء ثالثا الفارس عبد الله محمد المري، مع الجواد "جيمس في دي"، بزمن قدره 39.93 ثانية، ورصيد 4 نقاط جزاء.

كما فاز المري في المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى مع الجواد "جيمس في دي"، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، وجاء ثانياً الفارس علي حمد الكربي مع الفرس "ديابلا بي اس" وكلاهما من اسطبلات الشراع.

وأقيمت البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات، تأهيلي المجموعة السابعة، وجاءت المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ105 سم لعمر 5 سنوات، وعلى حواجز الـ115 سم للخيول عمر 6 سنوات، فاز بها "أونورا جيه" بقيادة الفارس محمد حمد الكربي.

وجاءت المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ110 سم لعمر 5 سنوات، وحواجز الـ120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وفيها سيطرت خيول القفز الصغيرة في اسطبلات الشراع على المراكز الأولى، وجاءت على التوالي "إيريل زد" أولاً بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، وثانياً "فالدا دو هوز زد" بقيادة الفارس عبد الله المري، وثالثاً "كومبلايز 5" بقيادة الفارس مبخوت عويضة الكربي.