أكثر من 1.4 مليون زائر من 206 جنسية يسدلون الستار على معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / أسدل معرض الشارقة الدولي للكتاب مساء أمس الستار على فعاليات دورته الـ44 بعد 12 يوماً تحوّلت فيها إمارة الشارقة إلى وجهة لصنّاع المعرفة والكتاب في العالم كله معلناً استقطاب 0‏1,400,73 زائر من 206 جنسية ومشاركة أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة مستكملاً مشروع الإمارة الحضاري بوصوله للعام الخامس على التوالي أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر حيث جمع خلال "مؤتمر الناشرين" 1599 ناشراً من 116 دولة عقدوا 3321 اجتماعاً خلال 14 ساعة عمل على مدار يومين.

وتصدرت الهند والإمارات وسوريا ومصر والأردن قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً في المعرض على التوالي أما من حيث الفئات العمرية - ما عدا طلاب المدارس - فشكّل الزوّار من الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً النسبة الأكبر بواقع 29% تلتها فئة 25 إلى 34 عاماً بنسبة 28% ثم فئة الشباب من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 15% وبلغ حضور الفئة العمرية من 54 إلى 60 عاماً نحو 12% فيما شكّلت الفئة دون 18 عاماً نحو 11% وجاءت فئة 45 إلى 60 عاماً بنسبة 4% و1% لمن هم فوق 60 عاماً فيما استقبل المعرض 125,890 طالباً.

وبلغت نسبة الرجال من زوار المعرض 51% بينما شكّلت النساء 49% من إجمالي الزوّار فيما استقبل المعرض عبر وسائل النقل البحر 87,674 شخص توافدوا من نقاط تجمع القصباء ومربى الأحياء المائية في الشارقة.

وحقق المعرض نسب رضا عالية من مختلف فئات الزوار والمشاركين حيث عبّر 96.3% من الزوّار عن رضاهم عن تجربتهم في المعرض وأعرب 90.91% من العارضين عن رضاهم عن مستوى التنظيم والمشاركة كما بلغت نسبة الرضا في مؤتمر الناشرين في الشارقة 97.14% ما يعكس الثقة المتزايدة بالمحتوى والفرص التي يوفّرها المعرض سنوياً.

وفي مشهد يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تمكين المعرفة ودعم صناعة النشر العربي وجّه سموه بتخصيص 4.5 ملايين درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بإصدارات المشاركين في المعرض تعزيزاً لمحتواها وإثراءً لمصادرها بمطبوعات عربية وأجنبية حديثة ومتنوعة إلى جانب دعم الناشرين في المنطقة ومختلف بلدان العالم.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة الشارقة للكتاب وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة إعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في الدورة الـ44 في خطوة تعكس التزام الشارقة بدعم الناشرين العرب في مواجهة التحديات وتوسيع فرص وصول الأدب السوداني إلى القرّاء في المنطقة والعالم.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: قدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 تجربة ركّزت على القارئ بوصفه المحور الأساسي للمعرفة فمن خلال شعار (بينك وبين الكتاب) عاش الزوّار تجربة شخصية مع القراءة حيث وجد كل قارئ مساحة حيّة تفاعل معها بطريقته واكتشف من خلالها ما يعبّر عن ذاته ويغذّي فضوله المعرفي.

وأضاف أن التنوع الثقافي الذي شهده المعرض باستقبال زوار من 206 جنسية شكل موقع الشارقة الراسخ كمركز عالمي للحوار الإنساني عاكساً رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الذي آمن بأن الكتاب هو أساس بناء الإنسان فكرياً ومجتمعيا ومن خلال توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة تتبنى الهيئة رسالة واضحة أن المعرض مساحة تلتقي فيها المعرفة مع الثقافة والكلمة مع التجربة ويجد فيه القارئ ما يغذّي فكره ويقوّي صلته بالعالم من حوله.

كما احتفى المعرض باليونان ضيفَ شرف دورته الـ44 مقدماً للزوّار برنامجاً ثقافياً متنوعاً أضاء على إسهامات اليونان في مسيرة الحضارة الإنسانية.