فاطمة بنت هزاع رئيساً فخرياً لبطولة "شانتي كلاسيك" الدولية لقفز الحواجز

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / أعلنت إسطبلات الشراع، إحدى المؤسسات الرائدة في عالم الفروسية، وشركة "جراند بريكس إيفينتس" عن توقيع شراكة بينهما لمدة 5 سنوات.

وتمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة مهمة لحدثين بارزين في رزنامة الفروسية الفرنسية، هما شانتي كلاسيك (4 نجوم) وبطولة سوذبيز رياليتي الدولية بدوفيل.

وبدءاً من عام 2026، ستصبح الشراع التي تعد قوة فاعلة لتطوير أجيال جديدة من الفرسان، وشريكاً لعدد من أهم الفعاليات الدولية، الشريك الرئيسي لبطولة "شانتي كلاسيك"، على أن تتولى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، منصب الرئيسة الفخرية للحدث، كما تمتد الشراكة بين الجانبين إلى دوفيل، لتصبح الشراع الشريك الرسمي للبطولة الدولية (3 نجوم).

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: لا تزال مهمتي في إيصال رياضتنا المحبوبة إلى الناس ثابتة، فمن خلال دعم العروض التاريخية، والمسابقات على مستوى القاعدة الشعبية، ومسارات تطوير الناشئين، نستطيع المساهمة في توفير بيئة عادلة ومتكافئة لرياضة قفز الحواجز على المستوى العالمي، والشراكة مع شانتي ودوفيل تتيح لنا فرصة دعم فعاليات تحتفي بالتميز الرياضي، ونحن فخورون بدورنا في ضمان استمرار نجاحها لسنوات قادمة.

وأكد فينسنت جويرس، رئيس جراندبريكس إيفينتس، أن التعاون مع الشراع، وهي رمز عالمي للتميز في رياضة الفروسية، بمثابة شرف كبير ومصدر فخر لنا، ونتشارك في ذات الطموح، للحفاظ على إرث العروض التاريخية في قلب مناطق الفروسية، وفتح أبوابها أمام جيل جديد من الفرسان والجماهير.

وفي كل صيف، يضفي شانتي كلاسيك ودوفيل (3 نجوم) الحيوية على مشهد الفروسية الفرنسي، فالأولى تحول ميدان هيبودروم شانتي الشهير، والذي يقع على بعد خطوات من وسط المدينة التاريخي وقصر شانتي الشهير، إلى منصة تجمع بين الرياضة والشغف، أما الثانية فتنعش ساحل نورماندي من خلال كأس الأمم وأجواءه الفريدة.

وأصبح الحدثان البارزان في عالم قفز الحواجز الأوروبي تحت مظلة الرؤية الدولية للشراع، التي تعد أيضاً لاعباً بارزاً في سباقات الخيل وإنتاج الخيول عالمياً.

وبعد شراكاتها مع بطولات أوروبية مرموقة مثل هامبورغ وهيكستيد، توسع الشراع حضورها الآن في فرنسا، كما تدعم هذه الشراكة تطوير رياضة قفز الحواجز في دولة الإمارات، إذ تتيح للفرسان الإماراتيين المدعومين من الشراع فرصة المنافسة في دوفيل وشانتي، بينما سيشارك المنتخب الوطني الإماراتي بكأس الأمم في دوفيل.

ومن خلال توحيد جهودهما على المدى الطويل، تؤكد جراندبريكس إيفينتس والشراع التزامهما المشترك بالحفاظ على استدامة البطولات التاريخية وتعزيز رياضة الفروسية على الساحة الدولية.