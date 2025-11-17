3.776 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025

دبي في 17 نوفمبر /وام/ أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" عن إبرام ثمان صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و776 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025.

وأكد المتحدثون الرسميون باسم المجلس عبدالله السعيدي ومانع المنصوري وماجد الجابري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن مديرية التخطيط والمشتريات تمثل الركيزة الأساسية في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس، حيث تعمل على توحيد التوجه نحو التميز الشامل في خدمات المشتريات لكافة المستخدمين، بدءاً من التخطيط الإستراتيجي إلى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات، وذلك بروح من الشفافية والكفاءة لتحقيق أثر وطني ملموس.

وكشف السعيدي، عن تفاصيل الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرض، والتي بلغت ست صفقات بقيمة 3.041 مليار درهم، وشملت التعاقد مع شركة جال لخدمات الملاحة الجوية بقيمة مليار و294 مليون درهم لتوفير خدمات الملاحة الجوية وكوادر فنية تخصصية.

وأوضح أنه تم التعاقد كذلك مع شركة جال إيروسبيس لوجيستكس لتقديم خدمات الإسناد الفني وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات بقيمة 600 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع شركة إنترناشونال جولدن جروب، الأول لتوفير خدمات الإسناد الفني لمنظومة الطائرات بقيمة 415 مليون درهم، والثاني لشراء مظلات الإسقاط الجوي بقيمة 299 مليون درهم.

كما تم الإعلان أيضاً عن التعاقد مع شركة ماكسمس للطيران لاستئجار الطائرات بقيمة 293 مليون درهم ومع وكالة أبوظبي البحرية لاستئجار الطائرات بقيمة 137 مليون درهم.

من جانبه، أوضح المنصوري أن الصفقات الدولية لليوم الأول من المعرض تضمنت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون درهم، "التعاقد مع شركة ايرباص هيليكوبترز الفرنسية لتوفير خدمات H Care لطائرات الهيليكوبتر، ومع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600".

وأشار الجابري إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمضي من خلال هذه الصفقات في ترسيخ شراكاته الإستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، ودعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة عبر منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المتحدثون الرسميون أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية رائدة تسهم في دعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الدفاع والطيران، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي في الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة هذا العام الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل.