"بيت الخير" تنفق 15.4 مليون درهم لعلاج المرضى المعسرين في 10 أشهر

دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت جمعية "بيت الخير" عن قفزة في إنفاق مشروعها المجتمعي الريادي "علاج"، الذي وصل إلى 15 مليوناً و433 ألفاً و31 درهماً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجمعية لحملاتها الخيرية لجمع التبرعات، بهدف تلبية الزيادة الملحوظة في عدد طالبي المساعدة من المرضى المعسرين ذوي الحالات الحرجة، والذين يحتاجون لعمليات جراحية أو علاجات باهظة الثمن، وبشكل خاص المصابون بالأمراض المزمنة والنادرة، ومرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي، ومحتاجو الأجهزة التعويضية.

وقد شكلت المنصات الإعلامية والحملات المخصصة رافداً قوياً لتمويل المشروع، حيث بلغ مجموع ما أنفقته هذه المنصات 10 ملايين و400 ألف و757 درهماً حتى أكتوبر 2025، استفاد منها 352 مريضاً.

وشهد العام 2025 إطلاق برنامجين إذاعيين جديدين، الأول هو برنامج "حق معلوم" على إذاعة "نور دبي"، الذي أنفق 3 ملايين و253 ألف درهم (110 مرضى)، والثاني برنامج "ميادين الخير" على إذاعة "القرآن الكريم"، الذي أنفق مليونين و876 ألف درهم (100 مريض).

ويأتي البرنامجان الجديدان ليضافا إلى المبادرات القائمة، وهي برنامج "زايد الخير" الإذاعي (الذي أنفق 3.75 مليون درهم لـ 120 مريضاً)، وحملات "فزعة" الإلكترونية (التي أنفقت 513 ألف درهم لـ 22 مريضاً) خلال الفترة نفسها.