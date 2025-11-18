اختتام فعاليات معرض المجوهرات والساعات 2025

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ اختتمت، اليوم، فعاليات النسخة الـ 32 من معرض المجوهرات والساعات، الذي شهد على مدار خمسة أيام العديد من العروض والتصاميم الراقية، والمهارات الحرفية الدقيقة، إلى جانب فرص التواصل المهمة التي جمعت العارضين والمصممين والزائرين في مكان واحد.

شهد المعرض الذي نظّمته شركة RX في مركز أدنيك أبوظبي، اهتماماً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً واسعاً، حيث استقبل أكثر من 6,500 زائر، ما يعزز مكانته باعتباره واحداً من أهم فعاليات المجوهرات والساعات في المنطقة.

وبمشاركة أكثر من 120 علامة تجارية من 20 دولة، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وإيطاليا، والبرازيل، والصين، ولبنان، وهونغ كونغ، وتايلاند، وتركيا، والكويت، وسنغافورة، والهند، وغيرها، واصل الحدث البارز استقطاب المشاركين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

تضمنت أبرز فعاليات هذا العام إطلاق جناح المجوهرات المستدامة، وهو منصة مبتكرة تحتفي بالمصادر المسؤولة والتصميم الصديق للبيئة، إضافة إلى تنظيم سحب على جوائز، وإدراج فئة جديدة تحت عنوان "هدايا إماراتية"، ضمن جوائز إبداع لهذا العام، خُصصت لتكريم إبداعات تجسد تراث الإمارات الثقافي.

كما استقطبت الفعاليات، مثل جناح التصميم الدولي وجناح التصميم الإماراتي، المقتنين والمهتمين بهذا المجال، حيث استعرضت أحدث الأعمال المبتكرة التي قدمها عدد من المبدعين من الفنانين المعروفين والجدد.

وأعربت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في شركة RX الشرق الأوسط، عن سعادتها بنجاح معرض المجوهرات والساعات 2025، مشيرة إلى أن حماس العارضين، واهتمام الزائرين وتفاعلهم، والمستوى العالي من الحرفية التي تميز بها الحدث، أظهرت الديناميكية والنضج اللذين تتمتع بهما صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة، متطلعة إلى مواصلة تطوير وتوسيع معرض المجوهرات والساعات باعتباره منصة تلهم الإبداع، وتربط المجتمع العالمي للتصميم الفاخر لسنوات طويلة قادمة.