شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا لكرة السلة

الكويت في 18 نوفمبر /وام/ فاز فريق شباب الأهلي، على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة 68 – 65، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات بدوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل – الخليج" لموسم 2025–2026، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في الكويت، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وقاد الأميركي ديشاندري واشنطن، الملقب بـ"ملك الثلاثيات المزدوجة" فريق شباب الأهلي لتحقيق فوز حاسم في الثواني الأخيرة، حيث سجل رمية ثلاثية قبل 0.8 ثانية من صافرة النهاية ليحسم التعادل 65 – 65، رغم الضغط الدفاعي المكثف من لاعبي كاظمة.

كما تألق في الدفاع في اللحظة ذاتها بتصديه لمحاولة ثلاثية أخيرة نفذها الأميركي فيل غرين، ليؤمن فوز حامل اللقب.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف المتصدر نادي الاتحاد بالرصيد نفسه.