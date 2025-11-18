أقيمت له مراسم استقبال رسمية/رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن

أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الذي يقوم "بزيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وجرت لفخامة الرئيس لي جيه ميونغ، مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الضيف، إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

ولدى وصول موكب الرئيس الكوري إلى ساحة قصر الوطن، حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم كوريا.

كما قدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية أهازيجها وعروضها التراثية المتنوعة بجانب عروض الخيول والهجن ترحيباً بالرئيس الكوري، واصطفت مجموعات من الأطفال يحملون أعلام البلدين ويرددون عبارات الترحيب بالضيف.

وكان في استقبال فخامته سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة؛ وقد كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.