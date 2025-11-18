أبوظبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للجودو أول ديسمبر

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تستضيف أبوظبي اجتماع الاتحاد الدولي للجودو في الأول من ديسمبر المقبل، لاستعراض روزنامة الموسم القادم، واعتماد القوانين الجديدة.

وأعلن اتحاد الإمارات للجودو، في بيان له اليوم، أنه تم وضع كافة الترتيبات، لاستضافة الاجتماع، بحضور ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة أبوظبي "جراند سلام"، المقررة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

واستعرض سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي "جراند سلام" خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي، آخر التطورات الخاصة بالبطولة، واستضافة الاجتماع، وإجراء مراسم قرعة البطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، عبر تقنية "الاتصال المرئي".

وأشار الدرعي إلى أن رئيس الاتحاد الدولي أكد ثقته في النجاح التنظيمي للبطولة، بفضل البنية التحتية العصرية، والمنشآت الحديثة في دولة الإمارات، لاسيما مع تزايد عدد المشاركين "حتى الآن" إلى 60 دولة، للمنافسة في واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لموسم 2025 _2026.