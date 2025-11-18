"نماء" تطلق مشروعاً لريادة الأعمال الزراعية لـ 900 امرأة في ملاوي

الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن إطلاق مشروع دولي في العاصمة الملاوية لينلغوي، تحت عنوان "زراعة الفطر وريادة الأعمال الزراعية "ً، يهدف إلى تمكين 900 امرأة في ملاوي وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية من خلال تزويدهن بالمهارات التقنية والمالية والريادية في زراعة الفطر، لتعزيز جودة حياتهن، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينفذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، 2025-2028، بالشراكة مع جمعية " زايان كرييشن"، ويشمل تطوير 45 مشروعاً زراعياً نسائياً، بمعدل 15 مشروعاً سنوياً، يضم كل منها 20 امرأة، مما يعود بالنفع على حياة نحو 4500 شخص بمعدل 5 أفراد لكل أسرة مشاركة.

كما يشمل تأسيس 5 مراكز أعمال ريفية جديدة، تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

ويركز المشروع على تعزيز المنتجات النسائية وربطها بالأسواق، إلى جانب رفع الوعي بالممارسات الزراعية والتجارية المستدامة، وتقديم تدريبات متخصصة في التخطيط التجاري والإدارة المالية وإستراتيجيات التسويق وأبحاث السوق.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء الريفيات في ملاوي حيث يعتمد 84% من السكان على الزراعة، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر لا سيما النساء اللواتي يعانين من ضعف القدرة على اتخاذ القرار ومحدودية الوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، إن المشروع يترجم التزام "نماء" برؤية إمارة الشارقة وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم لا سيما في المناطق الريفية التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.

وأضافت أن إستراتيجية المرسسة في تغيير واقع النساء في المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، تقوم على توفير خيارات تنمية مستدامة والاستثمار في مقومات هذه المجتمعات وما تمتلكه من طاقات وفرص، فقد أدركنا من خلال سنوات من العمل أن ما يحققه التراكم والعمل المستمر أكثر فاعلية من الاستجابات الفورية والآنية، ومهمتنا في هذا السياق هي بناء بيئة حاضنة تُسهم في تغيير آلية تعامل النساء مع التحديات من جهة وتُتيح لهن من جهة أخرى فرص تجاوز هذه التحديات بما يمتلكن من قدرات ومعارف ومهارات.

ويتطلع المشروع إلى تحقيق مجموعة من النتائج تشمل تمكين التعاونيات النسائية بما يعزز قوة التفاوض وزيادة الدخل والإيرادات، من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل استهلاك المياه من خلال زراعة الفطر باستخدام أنظمة ري تتميز بالكفاءة والترشيد، وتطوير سلاسل قيمة زراعية جديدة من خلال الابتكار في المعالجة والتسويق، إلى جانب توفير فرص عمل من خلال بناء بيوت خضراء وتطوير مراكز نمو ريفية.

ويستند التعاون مع جمعية "زايان كرييشن" إلى إستراتيجية "نماء" الرامية إلى تعزيز دور المرأة عالمياً من خلال التمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز تأثيرهن داخل الأسر، وتقديم الدعم الشامل الذي يمنحهن موارد متعددة تمكنهن من بدء واستدامة مشاريع زراعية مربحة، وتعزيز الاندماج في السوق الذي يضمن استمرارية توليد الدخل وتوسيعه.

ويجسد المشروع التزام "نماء" بإحداث التأثير الإيجابي على المجتمع من خلال دعم التنمية الريفية وتقديم نموذج قابل للتعميم والتطوير، حيث يوفر نجاح المشروع في العاصمة لينلغوي نموذجاً لمبادرات مماثلة في مناطق ريفية أخرى.