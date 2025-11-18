فتح باب الترشح لجائزة "ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "

رأس الخيمة في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتح باب الترشح للجائزة في دورتها السابعة للعام 2026، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 21 يناير المقبل.

كما أعلنت اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لاستقبال طلبات الترشح المبتكرة باللغتين العربية والإنجليزية، للتنافس والفوز بالجائزة الذهبية أو الفضية أو البرونزية، ضمن فئات الجائزة التي تضم أكثر من 150 فئة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التسجيل، الاطلاع على الدليل الإرشادي للجائزة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني : https://MENA.StevieAwards.com .

وتستهدف الجائزة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في 18 دولة ، وهي الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، وتركيا، واليمن.

وذكرت الجائزة أنه يمكن للمرشحين التسجيل في أكثر من فئة.

وأوضح القائمون على الجائزة أن كافة الأعمال المشاركة ستخضع للتقييم من قبل لجان تحكيم متخصصة ، ووفق أعلى المعايير الدولية، وذلك فور إغلاق باب التسجيل في 21 يناير المقبل، وحتى 16 أبريل 2026 للإعلان عن الفائزين بالجائزة، والاحتفاء بهم في حفل توزيع الجوائز، المقرر إقامته يوم 14 مايو 2026 في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول في تركيا.

وأشاروا إلى أن الجائزة ستشهد هذه الدورة استحداث فئات جديدة ، من أبرزها جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي (AI) ،التي تكرّم إنجازات الأفراد والمؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وجوائز المبتكرين في القطاع العام التي تحتفي بالابتكار والتميز في العمل الحكومي والخدمات العامة، كما تمت إضافة فئات جديدة إلى مجموعات الاستدامة وخدمة العملاء والتسويق والموارد البشرية ، مما يعزز من نطاق تكريم الابتكار والتميز في مختلف مجالات الأعمال على مستوى المنطقة .

وأضافوا أن الموقع الإلكتروني للجائزة ، ونظام التسجيل للترشيح يشهد إطلالة جديدة، تُسهل على المرشحين المشاركة موفرة لهم تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، حيث يدعم نظام التسجيل الجديد أكثر من 30 لغة مع ترجمة تلقائية أثناء التحكيم ، كما يوفر خيارات دفع متعددة لتسهيل المشاركة من مختلف أنحاء العالم .