جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي يكرس ثقافة الاستدامة في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ يواصل جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، حضوره البارز ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026، وسط إقبال واسع من الزوار والمشاركين من مختلف إمارات الدولة، لما يقدمه من فعاليات غنية ومحتوى توعوي وترفيهي يكرس ثقافة الزراعة المستدامة ويحتفي بالمنتج الإماراتي المحلي، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الابتكار الزراعي.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة، من خلال دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل، وتشجيعهم على تبني أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الذكية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الموارد، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتشهد الدورة الرابعة من الجائزة تنظيم أكثر من 77 مسابقة مصاحبة تغطي مختلف المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل، إضافة إلى فئة الشباب الذين خُصصت لهم مسابقة للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة.

ويحتضن الجناح سلسلة من الفعاليات والمسابقات اليومية التي تجمع بين التفاعل والتنافس المهني، وتشمل أفضل إنتاج حليب لرفع جودة الألبان المحلية، وأفضل عسل لتسليط الضوء على إنتاج النحالين الإماراتيين، وأفضل السلالات الحيوانية التي تعكس جهود المربين في تحسين الإنتاج، إضافة إلى مزاد الأغنام الذي يجمع المربين من مختلف المناطق، ومسابقات المحاصيل والمنتجات النباتية الإماراتية التي تبرز جودة الزراعة المحلية.

كما يقدم مسابقات إعداد الأطعمة التراثية والحلويات الإماراتية التي تجسد أصالة المطبخ المحلي وتنوّعه وسط أجواء تنافسية تجمع بين المهارة والإبداع.

ويشكل الجناح في الوقت ذاته منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والخبراء من خلال ورش عمل واستشارات ميدانية حول الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية المستدامة وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، فضلاً عن عرض منتجات غذائية وزراعية محلية تبرز جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة، إلى جانب دعم المشاريع الوطنية الناشئة في قطاعي الزراعة والغذاء.

وتجسد الجائزة رؤية الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره كركيزة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، من خلال تحفيز الابتكار وتشجيع الكفاءات الوطنية على الإبداع في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي، بما يضمن استدامة الموارد وجودة الحياة للأجيال القادمة.