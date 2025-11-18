اعتماد "ذا كلوب أبوظبي" مركزاً دولياً للتدريب في رياضة الشراع

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث اعتماد الاتحاد الدولي The Club Abu Dhabi مركزاً للتدريب الدولي في رياضة الشراع، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وتطوير مستوى اللعبة على مستوى المنطقة.

ورفعت الشيخة شمسة بنت أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان علم الاعتماد الدولي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن اعتماد The Club Abu Dhabi يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تأهيل عدد من الأندية كمراكز تدريب دولية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنظيم واستضافة فعاليات وبطولات دولية في الدولة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من اعتماد النادي لدعم ممارسة رياضة الشراع الحديث محلياً وخليجياً وإقليمياً، إضافة إلى العمل على اعتماد المزيد من مراكز التدريب الدولية داخل الدولة.

وأضاف أن مشاركة الشيخة شمسة بنت أحمد في رفع علم الاعتماد تجسد حرص الاتحاد على تعزيز حضور العنصر النسائي في البطولات البحرية، ودعم مشاركة المرأة في مختلف منافسات رياضة الشراع.