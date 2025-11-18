"فلاي دبي" توقع إتفاقية لشراء 150 طائرة من طراز "إيرباص 321 نيو"

دبي في 18 نوفمبر /وام/ وقعت "فلاي دبي" مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص" لشراء 150 طائرة من طراز "A321neo"، ما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات الشركة.

وقع المذكرة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة "فلاي دبي"، مع كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في "إيرباص"، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن هذه الاتفاقية لا تقتصر على إضافة طائرات فحسب، بل تدعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى أيضاً مع أجندة دبي الإقتصادية "D33"؛ إذ تعمل هذه الإضافة الإستراتيجية على تنويع أسطول الطائرات ذات الممر الواحد وتعزز الخطط التوسعية طويلة المدى، ما سيمكن "فلاي دبي" من لعب دور رئيس في نجاح خطط توسعة مطار آل مكتوم، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وأضاف سموه، أن طائرات "إيرباص 321 نيو" ستدعم المرحلة التالية من تطوير شبكة "فلاي دبي" وتمكنها من تلبية الطلب المتزايد في الأسواق، معربا عن تطلعه إلى بناء شراكة قوية ودائمة مع "إيرباص"، مؤكدا أن إضافة الجيل الأحدث من هذه الطائرات ستدعم إستراتيجية الناقلة لتوسيع شبكتها، ما يتيح لعملائها الوصول إلى وجهات جديدة بكفاءة وراحة أكبر.

من جانبه رحب كريستيان شيرير، بـ"فلاي دبي" كعميل جديد لطائرات "إيرباص"، موضحا أن قرار الناقلة الاستثمار في طائرة "إيرباص 321 نيو" وإدخالها إلى أسطولها هو تأكيد قوي على القيمة التي تقدمها هذه الطائرات من حيث المدى والكفاءة وراحة المسافرين، مؤكدا تطلعه إلى دعم "فلاي دبي" في سعيها المتواصل لتوسيع شبكتها وعملياتها.

وتضم شبكة فلاي دبي، إنطلاقا من مقرها في دبي، أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

وتعد طائرات "إيرباص 321 نيو" جزءا من عائلة إيرباص 320، وتضم أحدث التقنيات، بما في ذلك محركات الجيل الجديد، وتقنية "شاركليت"، ومعززات كفاءة المقصورة، والتي توفر مجتمعةً أكثر من 20% من توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالجيل السابق من طائرات الممر الواحد.