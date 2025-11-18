رئيس "الوطني الاتحادي" يهنئ رئيسي "النواب" و"المستشارين" بالمغرب بذكرى الاستقلال

أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة المغربية الشقيقة ملكاً وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال، الذي يوافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، متمنيا للشعب المغربي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعث بهما إلى معالي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النوّاب، ومعالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسيكم الموقرين بخالص تحياتنا الأخوية مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال".

وأشار إلى أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلسين في المغرب هي تجسيد حقيقي للعلاقات التاريخية الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، والتي تستند إلى روابط الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل، وتمثل أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل العربي المشترك في المجالات المختلفة وفي جميع المحافل الدولية.

وتوجه معاليه، في ختام البرقيتين، بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ المملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.