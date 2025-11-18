وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونستله تنظمان هاكاثون "الذكاء الاصطناعي للصناعة"

دبي في 18 نوفمبر/وام/نظّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع شركة نستله الإمارات، فعاليات هاكاثون "الذكاء الاصطناعي للصناعة: تحدي المبيعات والاستراتيجية"، الذي امتد لثلاثة أيام في مقر الوزارة بدبي، بمشاركة 60 طالباً من سبع جامعات في الدولة. ويأتي تنظيم الحدث ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات".

ويأتي الهاكاثون في إطار تمكين الطلبة من تطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمعالجة تحديات صناعية واقعية، خصوصاً في مجالات المبيعات، التوزيع، والاستراتيجيات التجارية. ويسهم الحدث في تعزيز ثقافة الابتكار والتطبيق العملي للتقنيات المتقدمة والصناعة 4.0 في المنشآت الصناعية.

وخلال الفعالية، عمل المشاركون على تطوير نماذج ذكية للتنبؤ بالطلب وتحسين كفاءة التوزيع، إلى جانب حلول تحليلية تدعم رفع جودة القرارات المتعلقة بالتسعير وإدارة المبيعات وفهم سلوك المستهلك، بما يعزز إنتاجية القطاع الصناعي وتنافسيته.

ويمثل الهاكاثون نموذجاً متميزاً للتعاون بين الوزارة والقطاع الأكاديمي والشركات العالمية، بهدف بناء جيل من المواهب الوطنية المؤهلة لقيادة التحول الصناعي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تلتزم الوزارة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات"، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم برامج التحول التكنولوجي ورفع تنافسية القطاع الصناعي. ويُعد الهاكاثون منصة مهمة لتمكين الشباب وإشراكهم في تطوير حلول عملية تعالج تحديات الصناعة وتسرّع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف:"من خلال المبادرات المشتركة، نحرص على تعزيز القدرات الوطنية، ودعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة".

من جهته، قال سيرج براتسيف، المدير العام لشركة نستله في الإمارات والكويت وقطر واليمن:"نفخر بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة تعكس التزام نستله الراسخ بتمكين الأجيال الشابة ضمن برنامجنا العالمي Nestlé Needs Youth. ويجسد هذا الهاكاثون تطبيقاً عملياً لمفهوم من العالمي إلى المحلي، حيث ننقل خبرات نستله العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم الكفاءات الوطنية الإماراتية في تطوير حلول تعزز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد والصناعة.

وأضاف" نحن فخورون بالدور الريادي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرامجها الداعمة للتحول التكنولوجي الصناعي، وجهودها في بناء منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتمكين وتحقيق النمو المستدام، كما نفخر بوجودنا في دولة الإمارات كشريك ملتزم يساهم في تحقيق رؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة".

وتضمّن الهاكاثون ورش عمل وجلسات تطوير بإشراف خبراء من نستله ومختصين تقنيين، بالإضافة إلى عروض تقديمية للحلول. وتم تقييم المشاريع بناءً على معايير الابتكار، التنفيذ التقني، التأثير التجاري، جودة البيانات المستخدمة، وجودة العرض.

وساهم الحدث في تعزيز مهارات الطلبة من خلال إتاحة تجربة عملية تعكس التحديات الفعلية للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع تطورات تقنيات الصناعة 4.0.

وتأتي النسخة امتداداً لنجاح "هاكاثون الصناعة المتقدمة – نسخة العين"، الذي نُظّم سابقاً بالشراكة مع كليات التقنية العليا – العين، وAIQ كشريك تقني، وإمستيل، بمشاركة 35 طالباً وطالبة من عدة جامعات، بهدف دعم المواهب الشابة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.