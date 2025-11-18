"طيران الخليج" تطلب شراء 15 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر خلال معرض دبي للطيران

دبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة بوينج، اليوم عن إتمام صفقة مع "طيران الخليج"، شركة الطيران الوطنية البحرينية، بطلبية لشراء 15 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وتضيف صفقة الشراء الجديدة ثلاث طائرات بوينج 787 إلى التزام الناقلة في يوليو 2025، لترفع بذلك إجمالي عدد طلبات طيران الخليج إلى 17 طائرة عريضة البدن ومتعددة الاستخدامات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران من قبل مارتن غاوس، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج؛ وبراد مكمولين، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في بوينج.