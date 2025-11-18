"الطاقة والبنية التحتية" بالتعاون مع سلطة موانئ دبي تحتفي بالبحّارة ضمن مبادرة "تواصل مع أهلك"

دبي في 18 نوفمبر/ وام/ نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع سلطة موانئ دبي التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فعالية للاحتفاء بالبحّارة ضمن مبادرة “تواصل مع أهلك” .

وتهدف مبادرة “تواصل مع أهلك” إلى تمكين البحّارة من التواصل مع أسرهم وذويهم أثناء تواجدهم في موانئ دبي، بما يخفف أعباء التواصل مع عائلاتهم في بلدانهم، ويعزز الترابط الأسري والاطمئنان على ذويهم خلال فترات عملهم الطويلة في عرض البحر.

كما تضمنت الفعالية توزيع هدايا تقديرية للبحّارة المشاركين .

وبهذه المناسبة، قالت سعادة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية:" إن المبادرة تُجسّد اهتمام الدولة بالبحّارة ودورهم الاقتصادي والإنساني وقد حرصت الوزارة، من خلال مبادرة ’تواصل مع أهلك‘، على إبراز القيمة الإنسانية والمهنية للبحّارة، وتقديم مبادرات تُعزز جودة حياتهم وتُشعرهم بالتقدير لدورهم اليومي في ازدهار الاقتصادين الوطني والعالمي".

وأضافت: إن تعاوننا البنّاء مع مجموعة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي في تنظيم هذه الفعالية يجسد توجهات دولة الإمارات نحو تطوير قطاع بحري أكثر مرونة وابتكاراً، وترسيخ مكانتها كمركز بحري عالمي يتبنى أفضل الممارسات ويرتكز على شراكات فاعلة تُعزز استدامة هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، أكّد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، أن تنظيم الفعالية يجسّد نهج القيادة الرشيدة في دعم العنصر البشري في القطاع البحري، وقال:" البحّارة هم الأبطال الحقيقيون وراء حركة التجارة العالمية. إن تفانيهم وصبرهم وتضحياتهم يستحق منا كل التقدير. وهذه المبادرة رسالة امتنان تذكّرهم بأنهم جزء أساسي من أسرة الموانئ في دولة الإمارات".

وأضاف:" نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة التي تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الكوادر البحرية وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية تتبنى الاستدامة والمسؤولية المجتمعية".