الاتحاد للماء والكهرباء تنتقل إلى نظام نمذجة شبكات المرافق الحديثة والإدارة الذكية للأصول

دبي في 18 نوفمبر / وام/ أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن الانتقال إلى نظام نمذجة شبكات المرافق الحديثة (Esri Utility Network)، لتصبح بذلك أول شركة في دولة الإمارات والمنطقة تعتمد هذا النظام المتكامل في إدارة شبكات المياه والكهرباء.

ويُعد الانتقال خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة الشركة للتحول الرقمي، وترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة تتبنى أحدث الممارسات العالمية في إدارة المرافق والخدمات الحيوية.

يهدف المشروع إلى تطبيق منظومة نمذجة متقدمة من خلال بيئة رقمية متكاملة تتيح للمهندسين والمصممين إدارة الشبكات بكفاءة أعلى، ويعتمد النظام على قاعدة بيانات جغرافية موحدة ضمن نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، تتيح دمج وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين دقة التصميم والتخطيط، كما توفر المنظومة حلولًا معيارية تعزز جودة المشاريع وتدعم اتخاذ القرار.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "يمثل هذا الانتقال نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ويجسِّد التزامها بالابتكار والتطوير المتواصل في إدارة البنية التحتية الحيوية".

وأوضح أن بناء نموذج رقمي ذكي لشبكات المياه والكهرباء، يسمح بإدارة الموارد بدقة أكبر، ويضمن تقديم خدمات أكثر موثوقية، كما يمهد الطريق أمام توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل الجغرافي، بما يعزز استدامة الموارد ويدعم توجهات الدولة نحو المدن الذكية واقتصاد المعرفة.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات، أن الانتقال إلى نظام نمذجة الشبكات الحديثة يعكس التزام الاتحاد للماء والكهرباء المستمر بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي وتقديم خدمات موثوقة وفعالة في جميع أنحاء شمال الإمارات، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تمثل تحولًا استراتيجيًّا في إدارة العمليات من خلال توفير رؤية موحدة ودقيقة لشبكات المياه والكهرباء عبر منصة رقمية متكاملة، ما يرفع من كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على التنبؤ بالأعطال وسرعة الاستجابة، ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، مع الحد من الأخطاء البشرية عبر أتمتة عمليات التحديث الميداني وربطها مباشرة بأنظمة التشغيل.

وأشار إلى أن هذا التكامل يشكل خطوة أساسية نحو بنية تحتية رقمية متقدمة ومترابطة ومستدامة، تُمكّن الشركة من تلبية الاحتياجات المستقبلية بمرونة أعلى وشفافية وتميز، مع التركيز على تعزيز تجربة المتعامل.

يُذكر أن نظام (Esri Utility Network) هو أحد أبرز حلول شركة "Esri" العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث يربط بين مختلف عناصر الشبكة من محطات وأصول ومكونات تشغيلية، كما يوفِّر تكاملًا متقدمًا مع أنظمة "ساب" المؤسسية، بما يرفع من كفاءة إدارة الأصول وعمليات التخطيط التشغيلي.