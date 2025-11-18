تعاون بين جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني

أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / وقعت جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز البحث والتعليم والابتكار في مجال الأمن السيبراني.

وتعزز المذكرة جهود البحث والتعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل المواد التعليمية وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات التعليمية المشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وتسهم في الاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير مشاريع بحثية ، والمساهمة في سياسة الأمن السيبراني الوطنية، والتأسيس لمنظومة متكاملة لتأهيل المواهب الجاهزة لمواجهة التحديات الناشئة.

وتهدف جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني من خلال التعاون إلى تعزيز القدرات الوطنية، ودفع الابتكار في حلول الأمن، ورعاية نظام بيئي مستدام من المهنيين المهرة في مجال الأمن السيبراني.

وقال أرلي بيترز، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي إن الأمن السيبراني يلعب دوراً حيوياً في دعم مرونة بنيتنا التحتية الرقمية واقتصادنا، و تعزز الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات التزام الجامعة بتطوير الأبحاث والتعليم في مجال يعتبر حيوياً لتنمية الدولة على المدى الطويل.

وتعد المذكرة من ثمار الجهود الساعية إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني بين جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني، وستدعم الشراكة الرسمية تطوير المهنيين والباحثين المهرة المجهزين لمواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال.

من جهته أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن: "هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز المرونة السيبرانية وضمان تعزيز الوعي السيبراني من خلال دعم عمليات التدريب والتعليم خاصة في المراحل الجامعية".

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تهيئة كوادر شابة في مجال الأمن السيبراني من خلال دمج المعرفة النظرية بالمعرفة العملية عبر التدريب العملي والمحاكاة الواقعية للتهديدات السيبرانية المتنامية بما يمكن الطلاب من التعرف على كيفية مواجهة التهديدات الفعلية ويساهم في تكوين مجموعة من الكفاءات الوطنية الرائدة والمستقبلية في المجالات السيبرانية لضمان استمرار ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي عبر تشجيع التعليم والابتكار في المجالات الرقمية".

وتحتل جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى في الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة في أهم الدوريات العلمية (مؤشر نيتشر)، وقد أسست جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 90 مختبراً ومشروعاً للأساتذة، أنتجت مجتمعةً أكثر من 9200 بحث عالمي.

وتعتبر ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يضع جامعة نيويورك أبوظبي في المرتبة الأولى بين الجامعات المصنفة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.