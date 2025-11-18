ولي عهد الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة في 18 نوفمبر /وام/ استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وأعضاء المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم .

وأشاد سموه بجهود مجلس الشارقة للإعلام في تطوير المنظومة الإعلامية بالإمارة، وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً سموه ما يبذله المجلس من عمل متواصل للارتقاء بالمنظومة الإعلامية للإمارة وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، مؤكداً سموه أن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين مختلف الجهات هو الأساس في تقديم نموذج إعلامي رائد يعكس هوية الشارقة ورسالتها الحضارية.

واستعرض اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي في الإمارة، وتعزيز جهوده ونجاحاته المتواصلة، والمقترحات التطويرية المؤدية إلى التكامل بين الجهات الإعلامية وتبادل الخبرات وتعزيز الهوية الاتصالية.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة على أعمال مجلس الشارقة للإعلام والجهات المنضوية تحته، وتعرف على المنظومة التشريعية والخدمات المقدمة للأنشطة الإعلامية وأنواع تصاريح التصوير الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى تعاون المجلس مع الجهات الاتحادية والمحلية في سبيل تقديم خدمات متميزة وسريعة.

واستمع سموه إلى شرح حول الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتقديم أفضل تجربة للمشاهد والمستمع والمتابع، من خلال دورات برامجية متنوعة، بالإضافة إلى أداء القنوات والمنصات الرقمية الإعلامية المختلفة في الإمارة، وتعرف على المبادرات التقنية في تحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات البث وتوسيع نطاق انتشار القنوات التلفزيونية، بما يواكب التطور المتسارع في القطاع الإعلامي.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الجهود المبذولة في تعزيز الصورة الإعلامية للإمارة، وتطوير الخطاب الإعلامي وواقع الاتصال الحكومي وأبرز التحديات والفرص، وذلك لتوحيد الرسائل الإعلامية وتنسيق التغطيات لضمان تقديم محتوى مهني يعكس رؤية ونهج الإمارة، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تسلط الضوء على منجزات الشارقة في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مستجدات الأعمال والمشروعات والجهود المتواصلة لاستقطاب الشركات الإعلامية المحلية والعالمية، عبر حزمة من التسهيلات والإجراءات الداعمة لمختلف مراحل العمل الإعلامي والإنتاجي، بالإضافة إلى خطط تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمؤسسات الإبداعية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تحفز على الابتكار وصناعة المحتوى، وتعزز مكانة إمارة الشارقة كمنصة جاذبة للاستثمارات الإعلامية ووجهة رائدة في مجال الإنتاج.