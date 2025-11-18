"كيه-إكسبو" يرسخ جسور التبادل التجاري و الثقافي بين الإمارات و كوريا

دبي في 18 نوفمبر/ وام / انطلقت أمس فعاليات المعرض الكوري " كيه - اكسبو الإمارات " في مركز دبي التجاري العالمي الذي نظمته الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي بمشاركة 218 شركة كورية متخصصة في الأغذية و منتجات العناية بالجمال و الابتكار إلى جانب 12 جهة حكومية كورية .

كما نظمت الهيئة عرضا للتجارب الكورية التفاعلية في القرية العالمية بدبي مزجت بين الترفيه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي و استقطبت شريحة كبيرة من الزوار للتعرف على الثقافة الكورية و نمط الحياة العصرية في كوريا الجنوبية .

و قال ويونغ-إيل بارك مدير مركز الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات تُعدّ دبي مركزاً عالمياً لرأس المال وتبادل التكنولوجيا والنقل الدولي ما يجعل استضافة معرض كيه-إكسبو فيها فرصة مثالية لعرض الثقافة الكورية أمام جمهور من مختلف أنحاء العالم.

و أضاف: صُمّم معرض كيه-إكسبو الإمارات ليكون مساحة ثقافية تفاعلية وتجريبية تمكن زوار المعرض من الانخراط في تجارب عملية ضمن جناح مستحضرات التجميل الكورية وحضور عروض الطهي في جناح المأكولات الكورية واستكشاف معارض قائمة على الملكيات الفكرية للمحتوى الكوري الشهير و جميعها تجارب ترتبط مباشرة بموضوعات نمط الحياة اليومية التي تُجسّد جوهر الثقافة الكورية المعاصرة .

و أكد راك-كيون كيم أن القرية العالمية تمثل واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دبي "فهي فضاء يلتقي فيه الناس من مختلف أنحاء العالم لتبادل التجارب والتعرّف على ثقافات متنوّعة وقد وجدنا فيها البيئة المثالية لعرض التقارب بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى وتبادل رأس المال العالمي وتعزيز التعاون بين صنّاع المحتوى والعلامات التجارية الاستهلاكية ".

و قال راك-كيون كيم رئيس قسم الابتكار العالمي في الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي إن معرض كيه-إكسبو يتيح لعشّاق الثقافة الكورية في المنطقة التعرف على مختلف جوانب كوريا بشكل مباشر بما في ذلك المحتوى الرقمي والأغذية الكورية ومنتجات العناية بالجمال وأسلوب الحياة إلى جانب التفاعل الثقافي مع الشرق الأوسط.

و أشار إلى أن الحدث شكل مهرجانا شاملا ضم معارض وأنشطة جماهيرية و عروضا موسيقية إلى جانب جلسات استشارات تصديرية موجّهة للشركات وقطاع الأعمال.

